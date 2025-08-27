Panamá se reunirá con Chiquita el viernes; el MICI revela la estrategia para que retorne la bananera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, detalló la estrategia del Gobierno para lograr el retorno de Chiquita Brands a Panamá, subrayando la importancia de la reunión que sostendrá el presidente de la República, José Raúl Mulino, con el propietario de la empresa en Brasil este viernes.

Según Moltó, el proceso busca formalizar las negociaciones que iniciaron hace casi dos meses y que están orientadas a que la compañía reinicie la producción y exportación de banano desde la provincia de Bocas del Toro, especialmente en el área de Changuinola.

El ministro recordó que la salida de Chiquita estuvo marcada por un conflicto sindical que derivó en la pérdida de 6,500 empleos, lo que golpeó de manera severa la economía local.

“Por la corrupción de un líder sindical y de un sindicato, se perdieron miles de empleos en este país. Nuestro compromiso es revertir esa situación y devolverle la esperanza a esas comunidades”, aseguró.

Si bien reconoció que es difícil alcanzar nuevamente la cifra de 6,500 puestos de trabajo, Moltó garantizó que una parte de esos empleos sí podrán recuperarse con la reapertura de la operación bananera. “Lo importante es comenzar de nuevo, traer de vuelta a la empresa y poner nuevamente al banano en el lugar que le corresponde como uno de nuestros productos de exportación más emblemáticos”, señaló este miércoles.

El funcionario aclaró que las garantías ofrecidas por el gobierno a la empresa Chiquina no son monetarias, sino en torno a la garantía a la seguridad, transparencia y estabilidad jurídica para la operación de la compañía.

“Ofrecerle a la empresa un clima seguro de trabajo y vías libres es la mayor muestra de que trabajarán con un gobierno serio”, enfatizó.

Respecto al papel de los sindicatos en las conversaciones, Moltó fue tajante: “Nosotros como gobierno estamos conversando con la empresa. No creo que los sindicatos sean un problema en general, pero ese sindicato en particular fue el causante de que se perdieran miles de empleos. Ahora lo que buscamos es mirar hacia adelante”.

El ministro Julio Moltó explicó que la prioridad de las conversaciones con Chiquita es la recuperación de empleos.

Video-@katiuskanews pic.twitter.com/IUI1JOd1Pa — La Prensa Panamá (@prensacom) August 27, 2025

El ministro quien fue facultado para suscribir el nuevo acuerdo con Chiquita, también garantizó que, una vez concluida la reunión presidencial en Brasil, el Gobierno informará con transparencia los acuerdos alcanzados y procederá, con autorización del Gabinete, a firmar los compromisos necesarios para materializar el retorno de Chiquita a Panamá.

Moltó dijo además, que la empresa había inspeccionado algunas de las fincas bananeras y encontró que no todas las plantaciones están tan deterioradas por lo que se podrían retormar algunas actividades cuanto antes. El Gobierno tiene la expectativa de que en una primera etapa se restablezca al menos 20% de la producción.