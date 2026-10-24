Panamá, semifinalista del Campeonato Mundial de Baristas 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El barista panameño Benjamín Roque figura entre los 16 competidores que avanzaron a las semifinales del World Barista Championship 2026, que se celebra en el Panama Convention Center, en el marco de World of Coffee Panama.

Panamá logró un lugar entre los 16 semifinalistas del Campeonato Mundial de Baristas (World Barista Championship 2026), que se desarrolla en el Panama Convention Center, del 23 al 25 de octubre, como parte de la feria internacional World of Coffee Panama 2026.

El representante panameño, Benjamín Roque, figura en la lista de competidores que avanzaron a la ronda semifinal, en la que participan baristas de distintos países que buscan un puesto en la final del certamen.

La clasificación coloca a Panamá entre los países que continúan en competencia por el título mundial, en un campeonato que reúne a representantes de la industria del café de especialidad.

El barista panameño, Benjamín Roque pasa a la semifinal del campeonato mundial. Cortesía World of Coffee Panamá.

De acuerdo con la lista de semifinalistas difundida por la organización, los 16 competidores representan a Panamá, Polonia, Irlanda, Italia, México, Canadá, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, China, Hong Kong, Australia, Bolivia, Singapur, Perú, Japón y Tailandia.

Entre los participantes que avanzaron a esta etapa se encuentran Michal Ciupiński, de Polonia; Nikola Sunko, de Irlanda; Federico Pinna, de Italia; Edilberto Zapata, de México; Jill Hoff, de Canadá; y Keisuke Honma, de Japón.

Igualmente, los latinoamericanos Benjamín Roque de Panamá, Nicolás Vargas, de Bolivia; y Chiara Nicolini, de Perú.

El representante panameño Benjamín Roque, quien trabaja para Altieri Specialty Coffee, acumula nueve años de experiencia en competencias de barismo y participa por cuarta ocasión en el Campeonato Mundial de Baristas.

“En el día de hoy estaremos los semifinalistas realizando la misma presentación para poder entonces competir para la final”, indicó Roque.

Roque fue elogiado durante el concurso. https://t.co/RPdpBIGXz3 pic.twitter.com/kicEKwz5D6 — La Prensa Panamá (@prensacom) October 24, 2026

Roque, de Altieri Specialty Coffee, competirá este sábado 24 de octubre, durante las semifinales del Campeonato Mundial de Baristas 2026, en el Panama Convention Center.

Según el cronograma oficial, Roque, identificado como el competidor número 14, subirá al escenario a las 2:19 p.m. para iniciar los preparativos de su presentación, que tendrá una duración de 15 minutos.

Descargue la lista y horarios de las competencias del 24 de octubre:

De esta jornada saldrán 6 semifinalistas y el anuncio de los finalistas está programado para las 4:45 p.m., cuando se conocerá quiénes avanzarán a la última etapa del certamen, prevista para el domingo 25 de octubre.

El Campeonato Mundial de Baristas es una de las principales competencias internacionales del café de especialidad y el resultado final se conocerá en la tarde del domingo 25 de octubre con la clausura del evento.

Los participantes realizan presentaciones ante un jurado, en las que demuestran sus conocimientos, técnicas de preparación y habilidades para comunicar las características de los cafés seleccionados.

La edición de 2026 se celebra en Panamá, país reconocido internacionalmente por la producción de cafés de especialidad, entre ellos el geisha, que ha alcanzado precios destacados en subastas internacionales.

La realización del campeonato forma parte de World of Coffee Panama 2026, encuentro que reúne a productores, tostadores, compradores, baristas y empresas vinculadas a la cadena de valor del café.

La participación de Benjamín Roque en las semifinales mantiene a Panamá en la competencia por el campeonato mundial, cuyo ganador se conocerá al concluir el certamen.