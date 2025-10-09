Panamá será sede de congreso internacional de buceo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El sector marítimo internacional se reunirá en Panamá para abordar, entre otros temas, el desarrollo profesional del buceo en la región.

La Asociación de Contratistas de Buceo Internacional (ADCI) informó que se trata del UW Ships Husbandry Seminar & ADCI Latin American & Caribbean Chapter Meeting, que es organizado por la Cámara Marítima de Panamá, en colaboración con socios regionales.

El congreso se llevará a cabo los días 14 y 15 de octubre de 2025, en el Hotel Sheraton Grand Panamá.

Los organizadores resaltan que el encuentro marca la pauta para la excelencia operativa, la seguridad y el desarrollo profesional en el buceo comercial de América Latina y el Caribe.

De igual forma se destaca que el congreso de alto nivel está diseñado para reunir a líderes, reguladores y profesionales de los sectores naviero, de buceo, portuario y de ingeniería marina, lo que confirma la posición estratégica de Panamá como hub logístico clave.

El programa se estructura en dos días esenciales:

14 de octubre: Underwater Ships Husbandry Seminar (Seminario de Mantenimiento Subacuático de Buques). Esta jornada técnica se enfocará en las prácticas seguras y efectivas de mantenimiento subacuático de buques. Reunirá a propietarios de embarcaciones, autoridades portuarias, ingenieros marinos y proveedores de servicios para abordar los desafíos operativos y las últimas innovaciones.

15 de octubre: ADCI Latin American & Caribbean Chapter Meeting (Reunión del Capítulo Latinoamericano y del Caribe de la ADCI). Los asistentes discutirán la alineación de estándares regionales, las actualizaciones normativas internacionales, el desarrollo de la fuerza laboral y las herramientas de certificación digital. Un espacio crucial para contratistas de buceo, instituciones de formación y reguladores.

Se informó que el horario del evento es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., prometiendo un intensivo intercambio de conocimientos y oportunidades de networking.

Se invita a este importante seminario de la ADCI, una de las organizaciones más influyentes en el buceo comercial.

La asistencia es completamente gratuita (sin costo) y ofrecerá una plataforma única para el intercambio de conocimientos y el networking, destacando las tendencias emergentes y las innovaciones en la ingeniería marina y el mantenimiento naval.

Las personas interesadas en asistir deben concretar su inscripción de cortesía a través del siguiente enlace: https://diving-panama-2025.rsvpify.com/