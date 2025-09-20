Panamá, 20 de septiembre del 2025

    Sector marítimo

    Panamá será sede de JUVEMAR 2025: preparando a la generación que transformará el sector marítimo

    Henry Cárdenas P.
    La ciudad de Panamá será escenario de un encuentro que representa el futuro para el sector marítimo. Archivo

    Con el lema: “Conectando generaciones e industrias”, Panamá será sede el próximo lunes 30 de septiembre del evento JUVEMAR 2025, destinado a la juventud vinculada al sector marítimo, logístico y portuario.

    Los organizadores del evento resaltan que será una experiencia diseñada para inspirar, conectar y potenciar el talento juvenil, preparando a la próxima generación de líderes que transformarán el futuro del sector marítimo.

    El encuentro es organizado con el respaldo de la Cámara Marítima de Panamá y WINS (Women in Supply Chain), con la finalidad de abrir puertas, tender puentes entre generaciones y dar voz a jóvenes que quieren convertirse en protagonistas del cambio.

    El Hotel Miramar Intercontinental será el escenario de JUVEMAR 2025, el cual se desarrollará en un horario de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

    Se informó que, además de conferencias y paneles, JUVEMAR 2025 será el escenario para:

    • Descubrir cómo las habilidades blandas abren oportunidades en la industria.

    • Conectarse con historias de éxito reales de jóvenes y profesionales que ya están marcando huella.

    • Escuchar testimonios de líderes que muestran cómo es posible innovar y crecer dentro del sector.

    JUVEMAR 2025 congregará a líderes experimentados y jóvenes talentos en un diálogo intergeneracional.

    Entre los temas abordar están:

    • Innovación y transformación digital.

    • Avances en la minería.

    • Liderazgo juvenil y habilidades blandas.

    • Sostenibilidad y economía azul.

    • El papel de las mujeres en la cadena de suministro.

    • Retos y oportunidades del relevo generacional.

    La juventud como motor de cambio

    “El sector privado tiene mucho que ofrecerte… y tú también tienes mucho que aportar. Atrévete a dar el siguiente paso, construye tu propio camino y conviértete en el líder que el futuro necesita”, destacaron los organizadores juveniles de JUVEMAR.

    Inscripciones

    La inscripción tiene un valor de $30 y el evento está abierto a estudiantes, jóvenes profesionales y emprendedores.

    El registro se realiza en línea a través del enlace https://shorturl.at/zZvee y el pago puede efectuarse por Yappy (Cámara Marítima de Panamá), ACH o tarjeta de crédito.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

