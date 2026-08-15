Panamá será sede de la V Cumbre Internacional de Liderazgo el próximo 10 de septiembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá será sede el próximo 10 de septiembre de la V Cumbre Internacional de Liderazgo, un encuentro que abordará los desafíos que enfrentan las organizaciones ante la disrupción, el avance de la inteligencia artificial (IA) y la gestión del talento.

De acuerdo con Greatness Cente, organizadores del evento, se espera la asistencia de más de 400 empresarios, ejecutivos y tomadores de decisiones de distintos países de América Latina.

La agenda estará enfocada en tres áreas principales: la gestión de la disrupción en las organizaciones, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en los modelos de negocio y el desarrollo del potencial humano.

Entre los expositores estará Patrick Leddin, quien ha desarrollado investigaciones sobre disrupción en la Universidad de Vanderbilt y es coautor, junto con James Patterson, del libro Disrupt Everything—and Win. Leddin también lidera la práctica de Liderazgo y Cultura de FranklinCovey.

También participará Ryan McInerney, director de la práctica global de consultoría de FranklinCovey y coautor de AI Transformation & The Human Imperative. Su intervención estará centrada en la incorporación de la inteligencia artificial en las organizaciones y su relación con la gestión de equipos y los procesos de transformación empresarial.

El tercer expositor será Alan Fine, cofundador de InsideOut Development y autor de You Already Know How to Be Great. Fine ha trabajado durante más de cuatro décadas en metodologías relacionadas con el desempeño y el desarrollo del potencial humano dentro de las organizaciones.

Según José Gabriel “Pepe” Miralles, fundador y CEO de Greatness Center, uno de los principales desafíos para las empresas de la región es preparar a sus líderes para tomar decisiones en escenarios cada vez más complejos.

“Las empresas en América Latina están enfrentando un cambio que no es lineal. No se trata únicamente de incorporar nuevas tecnologías o ajustar estructuras; se trata de desarrollar líderes capaces de tomar decisiones en escenarios cada vez más complejos”, señaló Miralles.