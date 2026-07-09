Panamá, 10 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 10 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Turismo

    Panamá Stopover atrajo a más de 132 mil visitantes en el primer semestre

    El programa impulsado por Copa Airlines, la ATP y Promtur Panamá registró un crecimiento de 38% frente al primer semestre de 2025. Mayo fue el mes de mayor número de visitantes internacionales con 24 mil personas.

    Katiuska Hernández
    Panamá Stopover atrajo a más de 132 mil visitantes en el primer semestre
    El Canal de Panamá es uno de los atractivos claves. Archivo

    Cada vez más viajeros que pasan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen deciden quedarse en Panamá y aprovechar uno de los tramos de su itinerario para conocer el país, gracias al programa Panamá Stopover, que permite extender hasta por 15 días la estadía sin costo adicional en el pasaje de Copa Airlines.

    +info

    El turismo en Panamá crecerá 8.4% en 2026, según proyección del WTTC

    En el primer semestre este programa atrajo a más de 132 mil visitantes internacionales, que ingresaron al país usando las ventajas de la escala en costo adicional.

    Esta cantidad de visitantes representó un incremento de 38% frente al mismo período del año pasado.

    “Panamá tiene la ventaja de ofrecer la mejor conectividad aérea de la región, lo que acerca al país con decenas de mercados internacionales. El valor de Panamá Stopover está en aprovechar esa conectividad para que más viajeros se queden en el país como parte de su viaje y no únicamente como un punto de tránsito“, destacó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de la aerolínea.

    Los viajeros que más han utilizado el programa son de Argentina, Estados Unidos y Ecuador, mercados que continúan mostrando interés por incluir a Panamá en sus itinerarios.

    Panamá Stopover atrajo a más de 132 mil visitantes en el primer semestre
    Playa Don Bernardo, en la isla Pedro González ubicada en el Archipiélago de Las Perlas en PanamáFoto: STRI

    Además de visitar la ciudad, el Canal de Panamá, realizar compras, deciden explorar los destinos de playa y de naturaleza con los que cuenta el país.

    “Cada visitante que decide quedarse en el país impulsa a hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comercios y emprendedores. Este crecimiento del 38 % en el primer semestre confirma que Panamá ya no es solo un punto de conexión; es un destino que cada vez más viajeros eligen descubrir”, señaló Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo.

    Panamá Stopover atrajo a más de 132 mil visitantes en el primer semestre
    Turistas aprovechan el día soleado en la Calzada de Amador. LP/Alexander Arosemena

    Mientras en Tocumen el crecimiento en el tráfico de pasajeros sigue a un ritmo acelerado con más de 9,5 millones de viajeros entre enero y mayo, en una de las intercepciones entre la terminal 1 y 2, la exhibición SalA Panamá ha recibido 80 mil visitantes que pueden interactuar con la oferta turística que ofrece el país y explorar opciones para su próximo viaje. La meta de Stopover es atraer este año a más de 250 mil viajeros que visiten Panamá.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

    Última Hora

    • 23:40 Operación Pandora: Fiscalía vincula a red en la DGI con fraude de $40 millones Leer más
    • 23:32 Alcaldía de Panamá licita alumbrado navideño para 35 puntos de la ciudad capital Leer más
    • 23:12 Medios de Estados Unidos solicitan a un tribunal sancionar a OpenAI por derechos de autor Leer más
    • 22:56 Panamá Stopover atrajo a más de 132 mil visitantes en el primer semestre Leer más
    • 22:54 Kylian Mpbappé sigue como sombra a Lionel Messi Leer más
    • 22:23 Canal de Panamá evalúa documentos de empresas interesadas en puertos en Corozal y Telfers Leer más
    • 22:14 Rabanes podría ser declarado ‘en rebeldía’ al no figurar su respuesta en demanda dentro del plazo fijado Leer más
    • 21:59 Suben a 3,899 los muertos tras el doble terremoto en Venezuela Leer más
    • 21:50 Mike Stump confía en la ‘talla de Panamá’ para clasificar al octavo Mundial Sub-20 Leer más
    • 21:43 La Asamblea Nacional busca un presupuesto de más de $175 millones para 2027  Leer más