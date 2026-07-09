Panamá Stopover atrajo a más de 132 mil visitantes en el primer semestre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El programa impulsado por Copa Airlines, la ATP y Promtur Panamá registró un crecimiento de 38% frente al primer semestre de 2025. Mayo fue el mes de mayor número de visitantes internacionales con 24 mil personas.

Cada vez más viajeros que pasan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen deciden quedarse en Panamá y aprovechar uno de los tramos de su itinerario para conocer el país, gracias al programa Panamá Stopover, que permite extender hasta por 15 días la estadía sin costo adicional en el pasaje de Copa Airlines.

En el primer semestre este programa atrajo a más de 132 mil visitantes internacionales, que ingresaron al país usando las ventajas de la escala en costo adicional.

Esta cantidad de visitantes representó un incremento de 38% frente al mismo período del año pasado.

“Panamá tiene la ventaja de ofrecer la mejor conectividad aérea de la región, lo que acerca al país con decenas de mercados internacionales. El valor de Panamá Stopover está en aprovechar esa conectividad para que más viajeros se queden en el país como parte de su viaje y no únicamente como un punto de tránsito“, destacó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de la aerolínea.

Los viajeros que más han utilizado el programa son de Argentina, Estados Unidos y Ecuador, mercados que continúan mostrando interés por incluir a Panamá en sus itinerarios.

Playa Don Bernardo, en la isla Pedro González ubicada en el Archipiélago de Las Perlas en PanamáFoto: STRI

Además de visitar la ciudad, el Canal de Panamá, realizar compras, deciden explorar los destinos de playa y de naturaleza con los que cuenta el país.

“Cada visitante que decide quedarse en el país impulsa a hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comercios y emprendedores. Este crecimiento del 38 % en el primer semestre confirma que Panamá ya no es solo un punto de conexión; es un destino que cada vez más viajeros eligen descubrir”, señaló Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo.

Turistas aprovechan el día soleado en la Calzada de Amador. LP/Alexander Arosemena

Mientras en Tocumen el crecimiento en el tráfico de pasajeros sigue a un ritmo acelerado con más de 9,5 millones de viajeros entre enero y mayo, en una de las intercepciones entre la terminal 1 y 2, la exhibición SalA Panamá ha recibido 80 mil visitantes que pueden interactuar con la oferta turística que ofrece el país y explorar opciones para su próximo viaje. La meta de Stopover es atraer este año a más de 250 mil viajeros que visiten Panamá.