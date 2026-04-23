Panamá suma 260 nuevos marinos ordinarios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) graduó a 260 nuevos marinos ordinarios, formados en sus centros de Bonifacio Pereira, en El Chorrillo; Tocumen y Colón.

El programa de Marino Ordinario contempla una formación técnica de más de 500 horas, en la que se combinan contenidos teóricos y prácticos en áreas como maniobras, mantenimiento de buques, normas de seguridad, trabajo en equipo e inglés técnico, además de una fase de práctica laboral en entornos reales.

Durante su capacitación, los participantes desarrollaron competencias esenciales para el trabajo en el mar, entre ellas la capacidad de seguir instrucciones con precisión, operar bajo presión y desempeñarse en equipo, en línea con los estándares del sector marítimo internacional, detalló el Inadeh.

Autoridades destacaron que esta nueva promoción representa un aporte directo al fortalecimiento de la plataforma logística del país, donde el recurso humano calificado es determinante para mantener la competitividad de Panamá como hub marítimo global.