Panamá supera los 2.65 millones de visitantes y el turismo generó $5,981 millones en 11 meses

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

De los 2.65 millones de visitantes, el 79% correspondió a turistas que pernoctaron en el país y registraron un aumento de 10.7% en comparación con enero a noviembre de 2024. El gasto promedio por estadía alcanzó $2,249, con una permanencia media de ocho días.

Panamá recibió más de 2.65 millones de visitantes internacionales entre enero y noviembre de 2025, lo que representa un crecimiento de 7.6% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando ingresaron al país cerca de 2.47 millones de viajeros, según el más reciente informe estadístico de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

El dinamismo del sector también se reflejó en el ingreso de divisas: el turismo generó 5,981.4 millones de dólares, 509.8 millones adicionales frente a los 5,471.6 millones registrados en el mismo período del año anterior, para un incremento de 9.3%.

El reporte resalta que el gasto promedio por estadía se ubicó en 2,249 dólares, con un promedio diario de 281 dólares y una permanencia aproximada de ocho días por parte de los turistas.

Más turistas y más cruceristas

Del total de visitantes, 2.08 millones fueron turistas que pernoctaron en el país, cifra que creció 10.7% respecto a 2024 (1.88 millones).

Esta temporada de verano en Panamá se registra una gran cantidad de turistas en el Casco Antiguo. LP/ElYsée Fernández

En el segmento marítimo, se registró el ingreso de 270,998 pasajeros que llegaron en cruceros, un aumento de 11.2% frente a los 243,722 de los 11 meses del año previo.

En contraste, los excursionistas —visitantes que no pernoctan, incluidos pasajeros en tránsito por Tocumen y fronteras— sumaron 302,532, lo que representó una disminución de 11.9% en comparación con el período de enero a noviembre de 2024.

Tocumen concentra el 76% de las llegadas

El Aeropuerto Internacional de Tocumen se mantuvo como la principal puerta de entrada al país, con más de 2.02 millones de visitantes internacionales, lo que representó un alza de 9.1% frente a 2024. Esta terminal concentró el 76% del total de ingresos.

La frontera de Paso Canoas registró 90,454 visitantes (2.2%). Los puertos de cruceros recibieron 270,998 pasajeros (11.2%).

Otros puertos totalizaron 276,979 visitantes (-3.3%).

América del Sur y Norteamérica lideran la procedencia

Por región, América del Sur representó el 36.5% de las llegadas de visitantes internacionales por Tocumen, con 737,089 personas; seguida de América del Norte, con 27.9% (563,540 visitantes); Europa con 13.8% (277,984) y América Central con 11.6% de participación, equivalente a 233,465.

En términos de crecimiento, América Central mostró el mayor incremento relativo (18.3%), seguida de América del Norte (10%), Europa (7.2%) y América del Sur (6.6%).

Los turistas procedentes de Estados Unidos resaltan como el grupo más numeroso entre enero y noviembre con 437,193 personas. LP/Elysée Fernández

Entre los principales mercados emisores destacan:

Estados Unidos : 437,193 visitantes.

Colombia : 308,071 visitantes.

Costa Rica : 74,045 visitantes.

España : 70,883 visitantes.

Argentina : 76,303 visitantes.

Brasil: 70,357 visitantes.

Las cifras preliminares del informe confirman una recuperación sostenida del turismo, impulsada principalmente por el aumento en la llegada de turistas que pernoctan y el repunte del segmento de cruceros, lo que se traduce en mayor generación de divisas para la economía panameña.

Turismo integrado y desarrollo del interior

Tras el reporte de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), que confirma que las visiras en el país crecieron cerca del 8% en 11 meses de 2025 y superó los 2.65 millones de visitantes, la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Camtur), Nadkyi Duque, afirmó trabajarán para que ese crecimiento no se concentre únicamente en la capital, sino que impacte a todas las provincias.

Nadkyi Duque, presidenta de Camtur. LP/Katiuska Hernández

Duque destacó que Panamá se ha consolidado como hub de convenciones y que el programa stopover de la aerolínea Copa ha aportado más de 200 mil nuevos turistas al país, además del trabajo sostenido de promoción internacional y posicionamiento que impulsa Promtur.

“Vamos muy bien, pero ese 8% puede convertirse en 15%”, dijo esta semana a los medios de comunicación al ser juramentada como presidenta de Camtur y mostrarse optimista sobre el potencial de expansión del sector.

Sin embargo, subrayó que el desafío ahora es fortalecer las cámaras del interior, organizar comités de destino y dar seguimiento a proyectos de infraestructura, agua potable y manejo de desechos.

“No podemos hablar de atraer más turistas si la casa no está preparada para recibirlos”, afirmó, al insistir en que el turismo debe consolidarse como prioridad de Estado.