Panamá supera los 3 millones de visitantes en 2025

Panamá registró más de 3 millones de visitantes internacionales entre enero y diciembre de 2025, lo que representa un crecimiento de 8.2% respecto al mismo período de 2024, cuando el país recibió poco más de 2.7 millones de viajeros, según cifras divulgadas por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Las estadísticas muestran que el principal punto de entrada de visitantes continúa siendo el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que reportó más de 2 millones de viajeros, un aumento de 10% frente a 2024.

En tanto, los puertos de cruceros recibieron 344,408 pasajeros, lo que representó un crecimiento de 11.5 %, mientras que la frontera de Paso Canoas registró 106,006 visitantes, con un alza de 2.9 %.

Las cifras también reflejan un incremento en el número de turistas que permanecen en el país. En total, 2,330,677 visitantes pasaron al menos una noche alojados en Panamá, lo que equivale a un crecimiento de 11%, indicador que suele asociarse con mayor gasto en actividades, hospedaje y servicios turísticos.

Además, el informe establece que el tiempo promedio de estadía de un visitante en Panamá es de aproximadamente 8 días y está gastando en promedio por estadía un total de $2,191 y diariamente unos $274.

Los visitantes procedentes de América del Sur continúan siendo el principal mercado para Panamá. En 2025, esta región representó 36.1% de los viajeros que ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, consolidándose como la mayor fuente de turistas hacia el país.

Turistas en el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega

Entre los mercados sudamericanos, Colombia encabezó las llegadas con 343,432 visitantes, seguido de Argentina con 82,748 y Brasil con 77,827.

En cuanto a la distribución por regiones, después de América del Sur se ubican América del Norte, que representó 28.4 % de las llegadas por Tocumen; Europa, con 13.8 %; América Central, con 11.7 %; las Antillas, con 5.0 %; y Asia, con 4.5 % del total de visitantes registrados durante el 2025.

El dinamismo del sector también se reflejó en el ingreso de divisas. Durante ese mismo periodo, el país generó 6,583 millones de balboas en ingresos por turismo, excluyendo el transporte internacional, lo que equivale a un incremento de 9.7 % en comparación con el año anterior.

La administradora de la ATP, Gloria De León, destacó que superar la barrera de los tres millones de visitantes es una señal del fortalecimiento del posicionamiento turístico del país en la región.

“Superar los 3 millones de visitantes es una señal clave de que Panamá está fortaleciendo su posición como destino competitivo en la región. Estos resultados reflejan el impacto de nuestra estrategia de promoción, conectividad y diversificación de nuestro producto turístico”, señaló.

La funcionaria añadió que el crecimiento no solo responde a un mayor flujo de viajeros, sino también a una mayor permanencia en el país, lo que se traduce en un mayor impacto económico.

“Estamos atrayendo visitantes que permanecen más tiempo y generan mayor derrama económica para el país, consolidándonos como hub de congresos y convenciones y como anfitrión del mundo”, afirmó.