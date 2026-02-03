Panamá, 03 de febrero del 2026

    AVIACIÓN

    Panamá tendrá vuelos extra a Toronto para apoyar a la Selección en el Mundial 2026

    Getzalette Reyes
    La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que fue autorizada la operación de 30 vuelos adicionales de ida y vuelta entre Panamá y Toronto, que estarán vigentes del 13 al 28 de junio de 2026, tras concluir reuniones con autoridades aeronáuticas de Canadá.

    La decisión responde al alto interés de la afición panameña por viajar a Canadá para acompañar a la Selección Nacional de Panamá durante su participación en la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Canadá y Estados Unidos.

    La ampliación de las frecuencias aéreas se da luego de una solicitud extraordinaria presentada por Copa Airlines, con el objetivo de atender el incremento en la demanda de pasajeros generado por los compromisos deportivos de Panamá en el torneo mundialista.

    Información en desarrollo...

    Getzalette Reyes

