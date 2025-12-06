‘Panamá tiene un futuro próspero y será un mercado estratégico para seguir invirtiendo’: presidente del grupo Davivienda

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

La integración entre Davivienda y Scotiabank en Panamá, Costa Rica y Colombia, una negociación valorada en más de 1,000 millones de dólares y que incorpora a Davivienda activos por 17 mil millones de dólares marca un hito en las operaciones de fusiones y adquisiciones bancarias de la región durante el 2025.

Javier Suárez, presidente de Davivienda Group, destacó que la integración eleva a la entidad a una posición relevante entre los 10 bancos más grandes de América Latina de habla hispana, incrementa su base de clientes a casi 30 millones y refuerza su capacidad competitiva en banca de personas, comercial y corporativa. La operación en Panamá es clave en los negocios del banco. Suarez indica que es un mercado confiable con una perspectiva de crecimiento positivo para seguir atrayendo negocios y nuevas inversiones.

¿Qué significa esta fusión en materia de fusiones y adquisiciones bancarias en Latinoamérica?

Esto lleva a Davivienda a ser un banco más grande: pasó de estar entre los 20 principales de América Latina de habla hispana a ubicarse entre los 10 más grandes. Es un banco de 66 mil millones de dólares en activos, con un crecimiento entre el 35% y el 40% en activos, cartera y patrimonio, y con casi 30 millones de clientes. Ya éramos un jugador regional relevante, pero la adición de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Panamá y Costa Rica nos aumenta la presencia significativamente.

¿Cuánto tiempo duró el proceso hasta concretar la negociación?

Recibimos una primera invitación en noviembre de 2023 para evaluar el interés en las operaciones de Scotiabank en Panamá y Costa Rica, y luego se incorporó Colombia. Desde antes de la pandemia queríamos crecer en estos mercados. La operación en Colombia nos aporta de manera significativa y nos consolida con cerca del 19% del mercado colombiano, siendo el segundo banco en general y el primero en hipotecas y tarjetas de crédito. Scotiabank estaba en las geografías correctas, con los tamaños adecuados y con talento humano afín. Encontramos un equipo talentoso y comprometido.

¿Cuánta fuerza laboral tiene ahora Davivienda tras la integración?Davivienda pasa de 16,000–17,000 colaboradores a 23,000. El aporte de Scotiabank es de 7,000 colaboradores en la región, unos 700 en Panamá. El Grupo Bolívar, controlante de Davivienda, suma cerca de 30,000 personas incluyendo otras operaciones.

La integración de Scotiabank a Davienda conforma un conglomerado financiero con activos superiores a los 66 mil millones de dólares. LP

¿Qué fue lo más difícil de la integración?

Mantener reprimidos los deseos de avanzar antes de obtener las autorizaciones regulatorias, ya que éramos competidores y no podíamos interactuar abiertamente con el talento ni acceder a capacidades conjuntas. Cerrado el proceso, ya podemos construir juntos. Fue un proceso complejo de dos años, con más de 400 personas trabajando en tres países. Más que apagar una luz, estamos sumando luces. Panamá es una plaza muy atractiva y competitiva, donde creemos que tenemos mucho que aportar.

¿En qué se enfocarán en los tres mercados y específicamente en Panamá?

Somos un banco de banca universal: muy fuertes en banca de personas (hipotecaria y consumo) y banca comercial (pymes, empresarial, corporativa). En Panamá, Scotiabank aporta una fuerte presencia en consumo e hipotecas. También nos entusiasma el segmento corporativo, donde Davivienda tiene capacidades importantes con más de 60 mil millones de dólares en activos. Además, sumamos las capacidades globales de Scotiabank desde Toronto y Nueva York para los clientes corporativos de Panamá y la región.

¿Cómo ven las perspectivas económicas de Colombia, Panamá y Costa Rica?

Vivimos tiempos de incertidumbre y cambios, con economías sujetas a shocks externos. Estamos acostumbrados a operar en entornos de volatilidad. Somos optimistas con Panamá: es un cruce de caminos en comercio, personas y carga, un hub construido durante décadas y lleno de oportunidades. Creemos que la región saldrá fortalecida de la incertidumbre geopolítica y Panamá está bien posicionada para seguir atrayendo negocios y continuaremos invirtiendo en el país.

¿Cuál fue el monto de la transacción y qué significa en cuanto a acciones?I

Incorporamos una operación de 17 mil millones de dólares en activos. El Grupo Bolívar sigue siendo el accionista controlante, pero Scotiabank entra como accionista minoritario con un poco más del 20% del capital del banco. Además de los activos, se integran 7 mil colaboradores y los negocios asociados. Scotiabank mantiene presencia en la región a través de Davivienda en Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala. Es un negocio bueno para todos. La negociación está valorada en más de mil millones de dólares.

¿Qué sigue después de esta fusión?La integración tecnológica. Hoy mantenemos cero fricción para los clientes: los de Scotiabank en Panamá siguen usando su plataforma y los de Davivienda la suya. Más adelante, avanzaremos en integrar plataformas y traer las capacidades digitales líderes de Colombia a Panamá, para tener la mejor oferta de banca digital, junto con un servicio personalizado y cercano.