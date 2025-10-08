Panamá vive una época dorada para atraer turistas internacionales

Panamá vive una época dorada para atraer más turistas, aprovechar las redes sociales, los canales digitales y distintas herramientas de mercadeo para promover el destino.
Así lo resaltó Marco Ocando, director senior de Mercadeo de la aerolínea Copa Airlines, en el Foro de Capacitación Turística organizado por la aerolínea.
Ocando indicó que la aerolínea se esmera por promover el destino de Panama, dar un buen servicio a bordo, puntualidad en sus vuelos y cercanía con los usuarios y clientes.
El director de Copa Airlines recomendó conocer bien al cliente, tener claro cuál es el target, qué piensa y cómo deciden, para enfocar los esfuerzos de mercadeo adecuadamente.
El Foro de Capacitación Turística Copa Airlines que se realiza en el Centro de Convenciones Megapolis reune a más de 400 participantes del sector turismo entre estudiantes, emprendedores, representantes de gremios, pymes, autoridades y medios, en una jornada gratuita de formación y aprendizaje.
“Copa Airlines va más allá de conectar destinos: impulsa a los emprendedores turísticos compartiendo conocimiento y herramientas para hacer crecer sus negocios y, al mismo tiempo, proyectar a Panamá como un país competitivo y hospitalario”, resaltó Ocando.
Los representantes de la aerolína destacaron que el turismo es uno de los grandes motores del desarrollo económico y social de Panamá. “Cada hotel, restaurante, tour operador o pyme de hospedaje forma parte de una cadena que genera empleo, impulsa el crecimiento local y proyecta al país como un destino competitivo y hospitalario”.