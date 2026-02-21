Panamá vuelve a sentir el impacto del mercado internacional en los combustibles con alza en los precios

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La gasolina de 95 octanos superó los 90 centavos el litro en 2026 tras cierre de año con rebajas.

El comportamiento de los precios del combustible en Panamá durante el último trimestre de 2025 y el inicio de 2026 confirma la alta sensibilidad del mercado local a las variaciones internacionales, especialmente a las cotizaciones de la costa del Golfo de Estados Unidos, que sirven de referencia para el país.

Luego de varios meses de ajustes mixtos, el cierre de 2025 ofreció un respiro a los consumidores.

Entre agosto y octubre de 2025 el mercado vivió un ciclo completo de ajuste.

Agosto estuvo marcado por reducciones consecutivas, con la gasolina de 95 octanos, bajando de 91.7 centavos de dólar a finales de mes y el diésel descendiendo hasta 81.1 centavos, tras una caída de 3.4 centavos en la segunda mitad del periodo.

En septiembre se produjo un repunte: la gasolina de 95 llegó a 93.5 centavos y la de 91 a 89.3 centavos, aunque posteriormente se registraron ligeras correcciones que estabilizaron los precios.

Octubre, en cambio, trajo un descenso significativo y sostenido, acumulando casi siete centavos de reducción en la gasolina de 95 octanos hacia finales de mes, reflejando una baja internacional más pronunciada.

La tendencia descendente continuó hasta mediados de diciembre, cuando el diésel bajo en azufre registró una disminución significativa de seis centavos por litro.

Sin embargo, el alivio fue temporal. Con el inicio de 2026, la tendencia se revirtió. A finales de enero comenzaron los primeros incrementos del año y en febrero los aumentos se intensificaron.

Para el periodo comprendido entre el 20 de febrero y el 6 de marzo, la gasolina de 95 octanos alcanzó los 90.6 centavos de dólar por litro en las ciudades de Panamá y Colón, superando nuevamente la barrera de los 90 centavos.

La gasolina de 91 octanos también mostró aumentos sostenidos, mientras que el diésel presentó un comportamiento más moderado, con una ligera reducción al cierre de febrero.

Impacto en consumidores y sectores productivos

El alza sostenida en el primer bimestre de 2026 tiene implicaciones directas en el costo de vida.

El transporte, la logística y el sector agroindustrial son particularmente sensibles a las variaciones del diésel, mientras que el consumidor final percibe el impacto inmediato en el gasto semanal de movilidad.

El sistema panameño de fijación de precios establece ajustes cada 14 días por parte de la Secretaría Nacional de Energía, mecanismo que busca reflejar exclusivamente las variaciones internacionales.

El aumento afectará el bolsillo de la población que usa habitualmente sus vehículos para desplazarse. LP Alexander Arosemena

No obstante, factores logísticos internos también inciden en el precio final, generando diferencias regionales. Por ejemplo, mientras en Panamá y Colón la gasolina de 95 octanos se ubicó en 90.6 centavos a finales de febrero, en regiones apartadas como Changuinola el precio alcanzó los 95.6 centavos por litro.

Volatilidad marcada

El análisis del periodo evidencia un patrón claro: meses de descenso pronunciado, como octubre y diciembre de 2025, seguidos por repuntes rápidos en noviembre y, con mayor fuerza, en febrero de 2026.

La dinámica confirma que el mercado panameño continúa altamente expuesto a la volatilidad internacional. El paso de un cierre de año con reducciones significativas a un inicio de año con aumentos constantes refleja cómo los ciclos globales del petróleo y sus derivados se trasladan casi de manera inmediata al consumidor local.

Si la tendencia internacional se mantiene, el comportamiento de marzo será determinante para definir si los precios consolidan una nueva fase alcista o entran en un periodo de estabilización.

¿Por qué suben los precios del combustible?

Wolfram González, ingeniero aeroespacial y experto en el sector de hidrocarburos, recordó que en Panamá no existen refinerías, por lo que el país importa combustible ya refinado o terminado, lo que implica mayores costos de producción y transporte en comparación con la adquisición de materia prima.

“Panamá no compra crudo, compra combustible ya refinado. Nosotros no tenemos refinería en este momento lo que quizás en este momento sería una oportunidad para abaratar los costos. El que se importe el combustible terminal, se expone al país directamente a los vaivenes geopolíticos y a las variaciones estacionales del mercado internacional”, señaló.

Destacó que en el crudo que determina el costo del combustible que importa Panamá es el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) que subió el jueves un 1.9%, hasta llegar a los 66,43 dólares el barril.

Según la agencia EFE el precio del crudo WTI ha estado afectado por la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán tras las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este viernes un leve 0.06%, hasta 66.39 dólares el barril, mientras los inversores miran de cerca la tensión entre Estados Unidos e Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo perdían 4 centavos con respecto al cierre de la jornada anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este viernes que podría estar considerando una acción militar limitada contra Irán como una medida de presión para llegar a un acuerdo con Teherán con el fin de limitar su programa nuclear.

Por su parte, el precio del barril de crudo Brent subió este viernes un 0.14%, hasta situarse en los 71.76 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres.