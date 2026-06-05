Panamá y Chile reactivan su Mecanismo de Consultas Políticas tras una década de inactividad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las delegaciones relanzan la agenda estratégica en Santiago para potenciar el libre comercio, la seguridad y el rol de Panamá como hub logístico frente a los mercados de Asia-Pacífico.

Los gobiernos de Panamá y Chile celebraron en la capital chilena este viernes, la IV reunión del Mecanismo de Consultas Políticas con el fin de revitalizar sus relaciones internacionales, informó la Cancillería panameña.

El informe destaca que este espacio de diálogo bilateral de alto nivel se reactiva formalmente después de haber permanecido suspendido durante los últimos diez años, marcando un nuevo capítulo en los 122 años de historia diplomática común entre ambas naciones.

Panamá y Chile se reúnen en diálogo de alto nivel.

La sesión de trabajo fue inaugurada por el subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Patricio Torres Espinosa, quien recibió a la comitiva panameña liderada por el viceministro Carlos A. Hoyos. Durante el encuentro, Hoyos enfatizó que este acercamiento buca robustecer los nexos con el gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast [2026], bajo principios compartidos de estabilidad institucional, democracia y desarrollo económico.

El eje central de la agenda bilateral se concentró en la complementariedad económica regional

Las autoridades acordaron diseñar nuevas fórmulas comerciales para conectar directamente la proyección exportadora de Chile hacia los mercados de Asia-Pacífico con la plataforma logística, marítima y financiera de Panamá.

Panamá y Chile se reúnen en diálogo de alto nivel.

En este marco, se reafirmó el valor estratégico del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente desde 2008, el cual sigue operando como el principal motor de inversión y flujo de capitales entre Centroamérica y el Cono Sur.

Además de los asuntos comerciales, las mesas de trabajo abordaron de forma conjunta los desafíos compartidos en materia de flujos migratorios, cooperación en seguridad regional y fortalecimiento institucional.

De acuerdo al informe, en la cumbre diplomática también participaron el embajador de Panamá en Chile, Enrique Jiménez, junto a asesores de la Cancillería de la República, consolidando una hoja de ruta fundamentada en el beneficio mutuo y la integración económica de las Américas.