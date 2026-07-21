Panamá y China acuerdan renovar convenio marítimo y disminuyen tensiones portuarias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras misiones técnicas en Pekín, el Gobierno panameño reporta una reducción significativa en las retenciones de buques con bandera nacional en puertos asiáticos

Las delegaciones de la República de Panamá y la República Popular China alcanzaron un consenso definitivo en Pekín para la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo, confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá en un breve comunicado.

Este pacto bilateral es considerado estratégico para sostener la competitividad del registro de naves panameño, reconocido actualmente como el más grande de todo el mundo.

Las negociaciones de alto nivel se desarrollaron entre el 16 y 17 de julio de 2026 en la capital china.

El informe del Ministerio de Relaciones Exteriores detalla que ambas naciones han iniciado los trámites y procesos internos correspondientes para formalizar la extensión de la vigencia del convenio a la brevedad posible.

China y Panamá logran acuerdo.

Retorno al trato portuario preferencial

El histórico acuerdo comercial, suscrito originalmente en el año 2017 y prorrogado previamente en 2021, otorga a las embarcaciones que portan la bandera panameña el estatus y los beneficios de “nación más favorecida” dentro de las terminales marítimas de la potencia asiática.

Esta condición legal les garantiza un acceso preferencial a mejores tarifas portuarias y agiliza sus operaciones logísticas.

La cumbre técnica en el país asiático se produjo en un escenario de creciente preocupación para la administración panameña.

Durante los últimos meses, las detenciones de buques con bandera panameña en muelles chinos sufrieron un repunte inusual, llegando a representar más de la mitad de las retenciones totales registradas en dichos puertos; una cifra muy por encima de los promedios históricos.

A pesar de que el comunicado oficial de la Cancillería omitió detalles explícitos sobre la problemática de las inspecciones, el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos A. Hoyos, confirmó previamente un panorama de estabilización general.

Hoyos detalló que los acercamientos tuvieron un signo marcadamente positivo, logrando desescalar las tensiones iniciales entre los dos Estados.

Buque con bandera panameña

Como indicador clave de este avance, el canciller encargado resaltó una drástica disminución en las fiscalizaciones severas contra la flota mercante nacional.

“Las detenciones de naves disminuyeron significativamente durante el mes de junio y lo que va de julio, retornando a los promedios y fluctuaciones históricas del sector”, precisó el funcionario.

Al ser cuestionado sobre las causas del incremento previo de buques retenidos, Hoyos apeló a la prudencia técnica e internacional. Explicó que las autoridades marítimas de China argumentaron estrictas razones operativas para justificar los rigurosos controles aplicados. “Tenemos que tomarlo por su valor y, en esa buena fe recíproca, hemos tratado de volver a la normalidad”, concluyó.

Perfil cronológico de la crisis portuaria

2017 — Firma del acuerdo original: Panamá y China establecen sus primeras relaciones marítimas formales bajo el estatus de “nación más favorecida”, reduciendo tarifas portuarias para el registro panameño.

2021 — Primera prórroga: Se extiende el convenio para mantener la competitividad de la marina mercante panameña frente a otros registros globales.

Meses previos a junio de 2026 — Alerta por inspecciones drásticas: Puertos chinos incrementan las fiscalizaciones operativas a naves panameñas. Las retenciones escalan hasta representar más del 50% de los casos totales en muelles asiáticos, superando los promedios históricos y encendiendo las alarmas del Gobierno de Panamá.

Junio de 2026 — Primeros signos de desescalada: Tras las alertas técnicas panameñas, las autoridades chinas justifican los controles por razones “estrictamente operativas” y se registra una primera baja significativa en los barcos retenidos.

16 y 17 de julio de 2026 — Misión técnica en Pekín: Delegaciones de ambos países se reúnen en la capital china. Logran resolver los puntos de tensión y pactan los términos para renovar el Acuerdo de Transporte Marítimo.

Julio de 2026 (Actualidad) — Retorno a la normalidad: De acuerdo al canciller encargado, Carlos A. Hoyos, las cifras de detenciones en julio regresaron a sus fluctuaciones históricas, abriendo el paso formal para los trámites internos de renovación.

Comparativa por meses

Este medio pudo constatar, de acuerdo a registros del Tokyo Mo a los que tuvo acceso, que efectivamente las detenciones de buques con bandera panameña en China, empezaron a decrecer.

En junio llegó a 50 buques detenidos y en los primeros 13 días de julio se registraron 13 ,en contraste con las 44 reportadas en el mismo lapso del mes anterior. Esto equivale a una disminución absoluta de 31 buques.

Como les habíamos informado, el volumen de inspecciones se disparó a niveles nunca antes vistos en la historia reciente del registro:

Marzo 2025: El promedio mensual histórico rondaba las 20 detenciones.

Marzo 2026: Escaló drásticamente a 92 detenciones (en su mayoría buques de riesgo bajo o general que usualmente no eran retenidos).

Abril 2026: Alcanzó 135 detenciones.

Mayo 2026: Registró el récord histórico con 139 detenciones.

Junio 2026 (al 13 de junio): Fueron 44 retenciones en los primeros 13 días (50 al finalizar el mes).

Julio 2026: Van 13 detenciones en el registro de los primeros 13 días.

El origen de la fricción bilateral comenzó en enero, luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró nula la concesión portuaria en Balboa y Cristóbal. Dicha licencia beneficiaba a Panama Ports Company (PPC), subsidiaria del grupo hongkonés CK Hutchison.

La resolución judicial desató reclamos diplomáticos inmediatos de Pekín en respaldo a sus corporaciones marítimas. La posición de Panamá es que como país democrático respeta las disposiciones judiciales.

Como respuesta legal definitiva, la empresa PPC activó arbitrajes internacionales multimillonarios contra el Estado de Panamá. Los reclamos económicos del conglomerado asiático superan actualmente los 2,000 millones de dólares.