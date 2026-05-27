Panamá y China pactan frenar crisis portuaria tras encuentro en la ONU

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Pekín exige a Panamá protección a sus empresas en el istmo y evitar interferencias externas, mientras Martínez-Acha defendió la soberanía legal.

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, y su homólogo chino, Wang Yi, pactaron abrir de inmediato “canales técnicos de cooperación”, una decisión que congela la escalada de tensiones desatada por el control de los puertos estratégicos del Canal de Panamá.

De acuerdo a un comunicado de la Embajada China emitido este miércoles, durante la reunión entre cancilleres, el gigante asiático pidió a Panamá evitar que las relaciones bilaterales se vean afectadas por “interferencias externas”.

Wang Yi solicitó a Panamá “salvaguardar efectivamente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas”. Asimismo, lanzó una advertencia geopolítica al señalar que los nexos bilaterales “no están dirigidos contra terceros, ni deben verse afectadas por interferencias externas”, instando al istmo a superar cualquier presión extranjera.

Los cancilleres Javier Martínez-Acha Vásquez, de Panamá, y Wang Yi, de China.

La cita de alto nivel se dio bajo una gran expectativa internacional debido a las recientes tensiones generadas por la salida forzada del conglomerado hongkonés CK Hutchison de los puertos de Balboa y Cristóbal en el Canal de Panamá por fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Esta situación había provocado una ola de represalias encubiertas por parte de Pekín, reflejadas en un incremento exponencial de inspecciones y retenciones de buques de la marina mercante panameña en puertos chinos.

Postura de Panamá

El encuentro entre cancilleres, que fue calificado por Panamá como “franco y abierto”, abrió las puertas a la tregua técnica consolidada en la ONU.

Para asegurar la reducción de las hostilidades hacia los buques con bandera panameña, Martínez-Acha ratificó los compromisos políticos de fidelidad diplomática, reafirmando la estricta adhesión de Panamá a la política de “Una Sola China”, pero blindó la independencia de sus instituciones democráticas.

Además, garantizó que no se permitirá a Taiwán el establecimiento de oficinas de representación en territorio panameño.

Ambas delegaciones coincidieron en la importancia del diálogo, el respeto mutuo y en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Tregua bilateral

El resultado del encuentro formaliza una “tregua técnica” que el presidente José Raúl Mulino ya había vislumbrado tras recibir comunicaciones de buena voluntad por parte de la Embajada de China. Al acordar que la disputa de las concesiones portuarias —ahora temporalmente en manos de las navieras europeas APM Terminals y TIL Panamá— se dirima por los canales arbitrales correspondientes, ambas naciones logran enfriar el conflicto en los muelles.

Tanto Martínez-Acha como Wang Yi, coincidieron en que este diálogo abierto y fundamentado en el respeto mutuo permitirá estabilizar el comercio global, dejando claro que la vía diplomática se impuso a las sanciones comerciales y abriendo las puertas a una renovada cooperación marítima entre el istmo y el gigante asiático.