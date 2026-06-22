Panamá y China tienen una reunión pendiente sobre inspecciones a barcos con bandera panameña

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El canciller de la República, Javier Martínez Acha, confirmó que se tiene previsto sostener una nueva reunión con las autoridades chinas sobre las inspecciones que se realizan a las embarcaciones con bandera panameña en puertos bajo jurisdicción del país asiático.

“La Embajada de China en Panamá envió una comunicación que manifiesta su interés en mantener una reunión técnica lo más pronto posible para avanzar en la negociación del Acuerdo de Naciones Más Favorables”, afirmó este lunes Martínez Acha.

De igual forma, resaltó que en esta conversación Panamá desea saber sobre los aspectos de las detenciones e inspecciones de las embarcaciones y que estas solo respondan a aspectos técnicos.

El pasado 26 de mayo, el canciller Martínez Acha y su homólogo chino, Wang Yi, se reunieron en la ciudad estadounidense de Nueva York para abordar este tema.

Ese fue el primer acercamiento diplomático entre ambos países luego de que Panamá alertara sobre la detención de buques de bandera panameña en puertos chinos. Estas inspecciones surgen tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato entre el Estado y Panama Ports Company, que operaba los puertos de Balboa y Cristóbal.

Una nota de prensa sostiene que las delegaciones hablaron de la importancia del diálogo, del respeto mutuo y del fortalecimiento de la relación bilateral… Pero el mes de mayo terminó con 140 buques con bandera de Panamá retenidos injustificadamente en China, la cifra mensual más alta registrada a la fecha, según la base de datos del Asia Pacific Computerized Information System (Apcis), examinada por La Prensa.