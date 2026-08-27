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    Coordinación

    Panamá y Colombia actualizan acciones para la pesca en la frontera

    Henry Cárdenas P.
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    Panamá y Colombia actualizan acciones para la pesca en la frontera
    En el encuentro se realizaron talleres sobre ordenación pesquera y pesca ilegal, entre otros. Tomada de Instagram

    Panamá y Colombia actualizaron sus programas de pesca, como parte del cumplimiento de la agenda binacional, con una jornada de trabajo en la zona transfronteriza de Jaqué, Jurado y La Palma.

    La actividad fue coordinada por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca de Colombia (Aunap).

    La ARAP indicó que en el encuentro se realizaron talleres sobre ordenación pesquera, pesca ilegal, extracción de redes fantasma, acuaponía y cultivos en geomembrana, en los que participaron más de 60 pescadores de ambos países.

    De igual forma, se procedió con la emisión de licencias de pesca de pequeña escala y la aplicación de encuestas a pescadores artesanales.

    Las autoridades acuáticas de ambos países reiteraron que estas acciones fortalecen la cooperación binacional y promueven el ordenamiento y manejo sostenible de las pesquerías en la zona fronteriza.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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