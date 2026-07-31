Panamá y Costa Rica retomarán diálogo sobre transporte fronterizo en medio de la disputa comercial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos, solicitó una reunión con el titular panameño Julio Moltó para abordar temas de transporte en la frontera.

El Gobierno de Panamá y Costa Rica darán un nuevo paso para retomar el diálogo bilateral, luego de que la ministra de Comercio Exterior costarricense, Indiana Trejos, solicitara una reunión con el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, para abordar asuntos relacionados con el transporte de carga en la frontera común.

Moltó confirmó este miércoles 30 de julio que recibió la comunicación de su homóloga costarricense en el marco de un evento regional que se celebrará en Panamá el próximo mes de agosto y reiteró la disposición del Gobierno panameño de mantener canales de comunicación abiertos con el país vecino.

“Panamá siempre ha estado dispuesta a conversar, siempre de una forma equitativa”, afirmó el ministro.

Agregó que la nota enviada por Trejos solicita “que nos sentemos a hablar del tema de transporte en la frontera. Y en ese sentido, pues con mucho gusto nos vamos a sentar a hablar del tema de los transportistas en la frontera y ver cómo tratamos esas situaciones”.

Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos (izq.) y el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó (der.).

Consultado sobre la posibilidad de avanzar también en el diferendo comercial que mantienen ambos países debido a las restricciones para importar y exportar productos lácteos, cárnicos y algunas frutas entre ambos países, Moltó indicó que, hasta el momento, no existen nuevas gestiones de empresas costarricenses para ingresar al mercado panameño.

“Yo no he recibido... nosotros no tenemos ningún pendiente de Costa Rica, de empresas que han solicitado por el momento”, señaló el ministro, quien forma parte del comité que evalúa las solicitudes sanitarias y fitosanitarias para el ingreso de productos agropecuarios.

Un conflicto que se mantiene abierto

La reunión se produce en medio de un conflicto comercial que enfrenta a ambos países desde 2019 y 2020, cuando Panamá suspendió la habilitación sanitaria de varias plantas costarricenses exportadoras de productos lácteos, cárnicos, frutas y otros alimentos, alegando razones de salud pública, seguridad alimentaria y protección zoosanitaria.

Costa Rica sostiene que las restricciones carecen de fundamento técnico y, tras presentar una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), obtuvo en diciembre de 2024 un fallo favorable de un panel arbitral, que concluyó que Panamá incumplió diversas obligaciones del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

Sin embargo, el caso no está cerrado. En enero de 2025, Panamá presentó una apelación, por lo que el proceso permanece suspendido debido a que el Órgano de Apelación de la OMC continúa inoperante por la falta de nombramiento de sus jueces.

Según Costa Rica, Panamá no renovó los permisos a 26 plantas, entre ellas, procesadoras de productos lácteos. Archivo

La controversia volvió a escalar en mayo de este año, cuando la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, calificó las restricciones panameñas como un “bloqueo comercial” y anunció que recurriría a gestiones diplomáticas internacionales para lograr la reapertura del mercado panameño para productos como lácteos, papa, cebolla y otros bienes agropecuarios.

En respuesta, el presidente José Raúl Mulino anunció la suspensión de la venta de energía eléctrica a Costa Rica, invocando el principio de reciprocidad y señalando que las diferencias entre ambos países deben resolverse mediante el diálogo y no a través de declaraciones públicas.

Posteriormente, gremios empresariales de ambos países fijaron posiciones. Mientras organizaciones costarricenses solicitaron levantar las restricciones y cumplir el fallo de la OMC, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) y el Sindicato de Industriales de Panamá respaldaron la postura del Gobierno panameño, defendieron la necesidad de proteger la producción nacional y pidieron que cualquier solución se alcance mediante mecanismos técnicos y diplomáticos.

Aunque la reunión solicitada por Costa Rica se centrará inicialmente en el transporte de carga en la frontera, representa el primer acercamiento formal entre las nuevas autoridades comerciales de ambos países desde el recrudecimiento de las tensiones bilaterales y podría abrir la puerta a una eventual reactivación del diálogo sobre el diferendo comercial.