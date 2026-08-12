Panamá y Costa Rica se comprometen a seguir dialogando para resolver controversia comercial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los ministros de Comercio de ambos países se reunieron en Panamá. El Gobierno panameño confirmó que recibió la propuesta presentada por Costa Rica para destrabar el diferendo que mantienen desde 2019 y anunció que será evaluada desde el punto de vista técnico, comercial y jurídico.

Panamá y Costa Rica acordaron mantener abierto el diálogo para buscar una salida a la controversia comercial que mantienen desde 2019, luego de una reunión celebrada este martes 11 de agosto entre el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, y la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos.

Durante el encuentro, Moltó confirmó personalmente la recepción de la propuesta que Costa Rica presentó durante la primera semana de agosto para intentar resolver el proceso comercial que ambos países mantienen ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) indicó que la iniciativa será revisada “en el marco del diálogo y la coordinación que mantienen ambos países”.

“Hemos recibido la propuesta presentada por Costa Rica y será evaluada con la debida profundidad técnica, comercial y jurídica. Panamá seguirá conduciendo este proceso con firmeza, respeto y una visión de beneficio mutuo”, señaló Moltó tras la reunión.

La propuesta costarricense plantea dos acuerdos paralelos:

El primero sería un memorando de entendimiento mediante el cual Costa Rica se comprometería a tramitar solicitudes de exportación de productos de interés para Panamá, con el acompañamiento de un organismo internacional.

El segundo propone recurrir a un arbitraje bajo las reglas de la OMC para resolver la apelación presentada por Panamá contra el fallo que favoreció a Costa Rica.

Este mecanismo buscaría superar el estancamiento provocado por la inoperatividad del Órgano de Apelación de la OMC, ante el cual Panamá recurrió en febrero de 2025. Bajo la propuesta costarricense, ambos países se comprometerían a aceptar y cumplir la decisión de los árbitros internacionales.

Aunque la reunión no produjo un acuerdo definitivo sobre la disputa comercial, representa un nuevo acercamiento después de varios meses de tensiones entre ambos gobiernos. Moltó sostuvo que Panamá apuesta por una relación basada en “el respeto mutuo, la reciprocidad y la consideración equilibrada de los intereses de ambas partes”.

“Tenemos retos compartidos y también planteamientos propios de nuestros sectores productivos que forman parte de esta agenda bilateral. Nuestro compromiso es avanzar con responsabilidad, procurando soluciones que faciliten el comercio”, agregó el ministro panameño.

La controversia se remonta a 2019, cuando Panamá limitó el ingreso de productos agrícolas y pecuarios procedentes de Costa Rica, entre ellos piña, fresas, carnes y productos lácteos. Costa Rica llevó el caso ante la OMC en 2021 y posteriormente obtuvo un fallo favorable, que Panamá apeló.

El diferendo volvió a escalar este año luego de que la presidenta costarricense, Laura Fernández, cuestionara públicamente las restricciones panameñas. El presidente José Raúl Mulino respondió anunciando la suspensión de la venta de energía eléctrica a Costa Rica y defendiendo el principio de reciprocidad en las relaciones entre ambos países.

La reunión también abordó la situación del transporte terrestre de carga. Panamá y Costa Rica acordaron intercambiar información con los gremios del sector de ambos países para recopilar sus planteamientos y buscar mecanismos que faciliten el movimiento de mercancías a través de la frontera.

Por ahora, el siguiente paso será la evaluación de la propuesta costarricense por parte de Panamá, mientras ambos gobiernos mantienen abierta la vía de diálogo para intentar alcanzar una solución negociada al diferendo comercial.