Panamá y Costa Rica volverán a la mesa para tratar de zanjar diferencias comerciales

Panamá y Costa Rica acordaron retomar el diálogo bilateral para intentar resolver el prolongado conflicto comercial que ha afectado el intercambio de productos agropecuarios entre ambos países, luego de años de restricciones mutuas y de un fallo favorable a Costa Rica en la Organización Mundial del Comercio (OMC) que permanece sin ejecución práctica.

El nuevo acercamiento se produce tras la reciente visita del presidente panameño, José Raúl Mulino, a San José, donde sostuvo un encuentro con su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves.

De esa reunión surgió la instrucción directa a los ministerios de Comercio Exterior y Agricultura de ambos países para buscar una salida negociada.

Así lo confirmó el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, en una entrevista concedida al medio costarricense El Observador, en la que indicó que los jerarcas fueron mandatados a “sentarse y buscar una solución definitiva” al diferendo.

“Durante la reciente visita del presidente Mulino, los dos presidentes de la República nos instruyeron a los ministros del MAG y de Comex de ambos países a sentarnos y buscar una solución definitiva”, afirmó Tovar.

Ante la declaración del ministro costarricentes, La Prensa consultó al Ministerio de Industrias y Comercio de Panamá sobre una posible reunión con Costa Rica y estamos a la espera de las respuesta.

Limbo en la OMC

Panamá presentó a inicios de este año formalmente una apelación ante la OMC contra el fallo que favoreció a Costa Rica. El organismo multilateral informó que la apelación fue notificada al Órgano de Solución de Diferencias el pasado 24 de enero de 2025, tras la distribución del informe del Grupo Especial el 5 de diciembre de 2024, en el caso “Panamá — Medidas relativas a la importación de determinados productos procedentes de Costa Rica” (DS599).

Sin embargo, la propia OMC advirtió que la apelación no podrá ser examinada debido a que el Órgano de Apelación continúa sin jueces, por la falta de consenso entre los miembros para cubrir las vacantes. En la práctica, esto dejó el proceso en un limbo jurídico indefinido, situación conocida como una “apelación al vacío”.

El fallo de la discordía

El 5 de diciembre de 2024, la OMC falló a favor de Costa Rica al concluir que las restricciones impuestas por Panamá entre 2019 y 2020 a la importación de productos como lácteos, carnes, fresas, piñas, bananos y plátanos no estaban basadas en principios científicos ni contaban con pruebas suficientes, en contravención del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

El Grupo Especial rechazó el principal argumento de Panamá, que sostenía que las medidas eran provisionales por una supuesta “insuficiencia de pruebas científicas”, y recomendó al país poner sus regulaciones en conformidad con sus obligaciones internacionales.

El ministro Tovar reconoció que el conflicto ha generado frustración en el gobierno costarricense, especialmente por tratarse de un país vecino y socio histórico.

“Es una situación que nos tiene frustrados porque es un país amigo, un país vecino”, señaló, al tiempo que cuestionó la decisión panameña de apelar un fallo que ya había sido emitido.

Costa Rica calificó en su momento, la apelación que hizo Panamá como un acto “temerario y de mala fe” y ha insistido en que antes de formalizarse, había presentado a Panamá una propuesta para fijar términos, condiciones y plazos que permitieran cerrar definitivamente el conflicto y evitar el estancamiento en la OMC.

Impacto en empresas de ambos países

El conflicto mantiene bloqueado el comercio agropecuario entre ambos países. Mientras 26 plantas costarricenses de productos cárnicos y lácteos continúan sin acceso al mercado panameño, al menos ocho plantas procesadoras panameñas están inhabilitadas para exportar a Costa Rica, entre ellas instalaciones del Grupo Melo, Grupo Carnes de Coclé, Grupo Mangravita, Nestlé y Prolacsa.

La situación afecta a productores, industrias y consumidores en ambos mercados, y ha elevado la presión del sector privado para que se alcance una solución negociada.

Expectativa de una salida bilateral

Ante la inoperancia del sistema de apelaciones de la OMC y el desgaste de un conflicto que se remonta a más de dos décadas, el nuevo acercamiento bilateral aparece como la vía más viable para normalizar el comercio y restablecer la confianza entre Panamá y Costa Rica.

Según Tovar, el primer paso sería un encuentro directo entre las autoridades, que podría incluir una visita oficial a Panamá, con el objetivo de dejar atrás años de tensiones y cumplir con las reglas del comercio internacional.