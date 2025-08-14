Panamá y Ecuador firman acuerdo tributario como paso para salir de lista de paraísos fiscales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá y Ecuador suscribieron este jueves 14 de agosto un Acuerdo para el Intercambio de Información en Materia Tributaria (TIEA), considerado un paso clave para que el país sea excluido de la lista de paraísos fiscales que mantiene el gobierno ecuatoriano.

El documento fue negociado y firmado por el director general de Ingresos de Panamá, Camilo Valdés Mora, y el director general del Servicio de Rentas Internas de Ecuador, Damián Larco.

La ceremonia contó con la presencia del ministro encargado, Carlos A. Hoyos, como testigo de honor. También asistieron el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann; el viceministro encargado de Relaciones Exteriores, Alejandro Mendoza, y la viceministra de la Presidencia, Virna Luque.

Entre los invitados estuvieron el embajador de Panamá en Ecuador, Alfredo Montaner, y la embajadora de Ecuador en Panamá, Silvia Espíndola, quienes destacaron la relevancia del acuerdo.

Más temprano, el presidente José Raúl Mulino había adelantado de la firma de este acuerdo. “Esto es de suma importancia para ambas naciones, sobre todo porque con esto Panamá saldrá de la lista de paraísos fiscales del Ecuador”, dijo.