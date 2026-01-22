Panamá, 22 de enero del 2026

    Panamá y Estados Unidos coordinan acciones en el control de puertos

    Henry Cárdenas P.
    Intercambio de información técnica. Cortesía

    Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad marítima, personal de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) llevó a cabo un intercambio técnico y operativo con funcionarios de la Guardia Costera de Estados Unidos.

    El intercambio de expertos en materia de control del Estado Rector del Puerto se realizó entre el 19 y 21 de enero, y el administrador de la AMP, Luis Roquebert, resaltó que es un compromiso conjunto para fortalecer la seguridad marítima, el cumplimiento normativo y la gestión operativa internacional.

    Se resalta que estos aspectos son fundamentales para la protección de la vida humana en el mar y del medio marino.

    Agregó que el control del Estado de Puerto es una herramienta importante para garantizar que las naves que operan en aguas nacionales cumplan con los convenios internacionales y los más altos estándares de seguridad y protección ambiental.

    La cooperación bilateral entre ambos países, que está enfocada en la protección de la vida humana en el mar, la preservación del entorno marino y el respeto a las normas internacionales. Cortesía

    En tanto, Braden Rostad, oficial de enlace de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, destacó la cooperación bilateral entre ambos países, que está enfocada en la protección de la vida humana en el mar, la preservación del entorno marino y el respeto a las normas internacionales.

    La AMP informó que la delegación panameña estuvo conformada por inspectores especializados de la sección de Control del Estado de Puerto de la Dirección General de Marina Mercante, personal de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas y Auxiliares, representantes de la Autoridad del Canal de Panamá y del Servicio Nacional Aeronaval.

