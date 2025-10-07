Panamá y Francia refuerzan cooperación en seguridad marítima

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El contralmirante Jean-Baptiste Soubrier, comandante superior de las Fuerzas Armadas en las Antillas, y el comisionado Luis Antonio de Gracia, director general del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá, firmaron una carta de intenciones para fortalecer la cooperación en seguridad marítima en el Caribe.

Esta iniciativa, que se suma a los intercambios ya existentes con la aduana y la policía francesas, busca intensificar las acciones contra el tráfico ilícito en el mar, informó la Embajada de Francia en Panamá.

Frente al aumento del narcotráfico y la violencia que este genera, las Fuerzas Armadas de las Antillas (FAA) han reforzado sus vínculos con los países socios de la región para optimizar la eficacia de las operaciones marítimas en la zona del Caribe.

“Los intercambios con Panamá, un país clave de tránsito marítimo cuyo canal ve pasar cerca del 5% del comercio mundial, fortalecen la red de cooperación para combatir el tránsito de drogas hacia las islas francesas de las Antillas y la llegada de estupefacientes a Europa”, señaló el comunicado.

Durante 2024, los buques de la Armada francesa interceptaron 48 toneladas de droga, más de la mitad de ellas bajo control táctico de las FAA.

Con base en Martinica y Guadalupe, las FAA cuentan con cerca de 1,300 militares y constituyen un dispositivo interarmadas estratégico en el Caribe. Su presencia permite proyectar capacidades operativas con poca antelación para responder a crisis de seguridad o brindar asistencia ante desastres naturales en la región.

El componente aeromarítimo de las FAA participa de manera regular en misiones de protección del medio ambiente marino y lucha contra el tráfico ilícito, además de mantener cooperación militar con aliados y socios de toda la zona del Caribe.