Panamá, 07 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INICIATIVA

    Panamá y Francia refuerzan cooperación en seguridad marítima

    Getzalette Reyes
    Panamá y Francia refuerzan cooperación en seguridad marítima
    Francia y Panamá firmaron una carta de intenciones con el objetivo de reforzar su cooperación en el ámbito de la seguridad marítima en el Caribe. Foto/Cortesía

    El contralmirante Jean-Baptiste Soubrier, comandante superior de las Fuerzas Armadas en las Antillas, y el comisionado Luis Antonio de Gracia, director general del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá, firmaron una carta de intenciones para fortalecer la cooperación en seguridad marítima en el Caribe.

    Esta iniciativa, que se suma a los intercambios ya existentes con la aduana y la policía francesas, busca intensificar las acciones contra el tráfico ilícito en el mar, informó la Embajada de Francia en Panamá.

    Frente al aumento del narcotráfico y la violencia que este genera, las Fuerzas Armadas de las Antillas (FAA) han reforzado sus vínculos con los países socios de la región para optimizar la eficacia de las operaciones marítimas en la zona del Caribe.

    “Los intercambios con Panamá, un país clave de tránsito marítimo cuyo canal ve pasar cerca del 5% del comercio mundial, fortalecen la red de cooperación para combatir el tránsito de drogas hacia las islas francesas de las Antillas y la llegada de estupefacientes a Europa”, señaló el comunicado.

    Panamá y Francia refuerzan cooperación en seguridad marítima
    En la foto se aprecia al comisionado Luis Antonio de Gracia (Senan), y a la embajadora de Francia en Panamá, Aude de Amorim. Foto/Cortesía

    Durante 2024, los buques de la Armada francesa interceptaron 48 toneladas de droga, más de la mitad de ellas bajo control táctico de las FAA.

    Con base en Martinica y Guadalupe, las FAA cuentan con cerca de 1,300 militares y constituyen un dispositivo interarmadas estratégico en el Caribe. Su presencia permite proyectar capacidades operativas con poca antelación para responder a crisis de seguridad o brindar asistencia ante desastres naturales en la región.

    El componente aeromarítimo de las FAA participa de manera regular en misiones de protección del medio ambiente marino y lucha contra el tráfico ilícito, además de mantener cooperación militar con aliados y socios de toda la zona del Caribe.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pearl Island desiste de construir hotel de $29 millones en la isla Pedro González al quedar sin efecto el incentivo fiscal turístico. Leer más
    • IMA: calendario y horario de las Agroferias para el lunes 6 y martes 7 de octubre. Leer más
    • Nuevas reglas de MiBus: qué cambia en la seguridad de metrobuses y zonas pagas. Leer más
    • Ilegal, abusivo e inconstitucional: Exmagistrados advierten sobre el reglamento de la Contraloría que permite secuestros. Leer más
    • $884 millones en una década: El costo de las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública. Leer más
    • Grupo Estrella adquiere Cemex Panamá por $200 millones. Leer más
    • Cuatro hoteles de Panamá, entre los 20 mejores de Centroamérica según ranking de Tripadvisor. Leer más