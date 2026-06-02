Panamá y Grecia firman acuerdos de turismo y consultas políticas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los gobiernos de Panamá y Grecia firmaron dos acuerdos orientados a la cooperación turística y establecer un mecanismo permanente de consultas políticas entre ambos países.

El acuerdo en materia de turismo busca fortalecer la cooperación institucional entre ambos países mediante el intercambio de información, conocimientos especializados, promoción de inversiones, innovación y digitalización del sector, así como programas de educación y formación profesional.

Durante una intervención en Grecia, el presidente José Raúl Mulino destacó la relación entre ambos países, el papel de Panamá en el sector marítimo internacional y los proyectos que impulsa el país para fortalecer su plataforma logística y comercial.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/FvVwrImM30 — La Prensa Panamá (@prensacom) June 2, 2026

El convenio tendrá una vigencia inicial de cinco años, con renovación automática por períodos similares.

Por Panamá, el documento fue suscrito por Gloria María de León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), mientras que por Grecia firmó Olga Kefalogianni, ministra de Cultura.

El segundo memorando fue firmado por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y su homólogo griego, Giorgio Gerapetritis. El instrumento establece un mecanismo de consultas políticas periódicas para fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación en áreas de interés común.

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha (izq.), y su homólogo griego, Giorgio Gerapetritis (dere.). Cortesía

Según lo acordado, las reuniones se realizarán de forma alternada entre Panamá y Atenas, aunque también podrán celebrarse al margen de encuentros multilaterales, incluida la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La firma se da luego de que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, sostuvieran una reunión en la que abordaron temas relacionados con el comercio internacional, el sector marítimo, la industria naviera y la situación de los procesos democráticos en América Latina.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino (dere.), y el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis (izq.). Cortesía

De igual forma, Mulino sostuvo una reunión con el presidente de Grecia, Konstantínos Tasoúlas, como parte de la agenda oficial.

Según un comunicado de Presidencia, durante las conversaciones, ambos mandatarios destacaron la importancia estratégica del sector marítimo y la necesidad de promover un comercio internacional más eficiente, considerando el papel que desempeñan ambos países en la industria naviera mundial.

Además la situación en Medio Oriente formó parte de la conversación. Mulino aseguró que aspira a que la situación mundial “se calme, se llegue a acuerdos, duraderos; que el estrecho de Ormuz vuelva a ser un tránsito para todas las naves que lo utilizan para el comercio mundial”.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino (izq.) y su homólogo de Grecia, Konstantínos Tasoúlas (dere.). Cortesía

Para este viaje oficial a Grecia que ya completa 4 días, la delegación panameña ha estado integrado por el canciller Javier Martínez-Acha; los ministros José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal, y Julio Moltó, de Comercio e Industrias; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert; el director de Promoción Turística de Panamá (Promtur), Salomón Shamah; y la embajadora de Panamá en Grecia, Julie Lymberopulos, entre otros funcionarios.