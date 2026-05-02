Panamá y Japón más cerca de concretar un vuelo directo desde Tokio

Panamá y Japón están cada vez más cerca de concretar un vuelo directo entre Tokio y el istmo, luego de que una comisión de alto nivel de la aerolínea All Nippon Airways (ANA) visitaron el viernes Panamá para inspeccionar las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Los ejecutivos que fueron recibidos por las autoridades de la terminal aérea, Aeronáutica Civil, Cancillería de Panamá y la aerolínea Copa Airlines.
Durante la visita, los representantes de ANA, junto a técnicos de Boeing, inspeccionaron la capacidad operativa de Tocumen, incluyendo las pistas y la infraestructura necesaria para recibir aeronaves de largo alcance, como los Boeing 777-300ER, conocidos popularmente como triple 7.
El director general de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas Chiari, presentó los avances en las negociaciones bilaterales para establecer los derechos de tráfico aéreo que permitan concretar la conexión directa entre Panamá y Japón, además del funcionamiento del sistema One Stop Security (OSS), con el cual se vigila la seguridad aeroportuaria y se agilizan las conexiones internacionales desde Tocumen.
La visita de ANA también abre la puerta a una eventual operación conjunta con Copa Airlines, aprovechando la posición geográfica de Panamá como centro de conexiones regionales. Actualmente, Tocumen conecta a más de 80 destinos en el continente americano a través de la red de Copa Airlines.
Las autoridades panameñas señalaron que continuarán trabajando junto a las aerolíneas y los gobiernos involucrados para hacer realidad la esperada conexión aérea entre Panamá y Japón.