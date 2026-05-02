Panamá, 02 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Transporte aéreo

    Panamá y Japón más cerca de concretar un vuelo directo desde Tokio

    Ejecutivos de la aerolína All Nippon Airways (ANA) visitaron el viernes Panamá para inspeccionar las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, evaluar la pista y la capacidad para que aterrien aviones de largo radio en el istmo.

    Redacción de La Prensa
    Panamá y Japón más cerca de concretar un vuelo directo desde Tokio
    La delegación de la aerolínea japonesa ANA, junto a técnicos de Boeing, Aeronáutica, Tocumen y Copa inspeccionaron las operaciones de la terminal. Cortesía AAC

    Panamá y Japón están cada vez más cerca de concretar un vuelo directo entre Tokio y el istmo, luego de que una comisión de alto nivel de la aerolínea All Nippon Airways (ANA) visitaron el viernes Panamá para inspeccionar las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

    +info

    Aerolínea ANA de Japón explora abrir vuelos a Panamá

    Los ejecutivos que fueron recibidos por las autoridades de la terminal aérea, Aeronáutica Civil, Cancillería de Panamá y la aerolínea Copa Airlines.

    Panamá y Japón más cerca de concretar un vuelo directo desde Tokio
    All Nippon Airlines (ANA)

    Durante la visita, los representantes de ANA, junto a técnicos de Boeing, inspeccionaron la capacidad operativa de Tocumen, incluyendo las pistas y la infraestructura necesaria para recibir aeronaves de largo alcance, como los Boeing 777-300ER, conocidos popularmente como triple 7.

    Panamá y Japón más cerca de concretar un vuelo directo desde Tokio
    Tocumen dio detalles del volumen de operaciones diarias en el aeropuerto donde se movilizan 400 aeronaves al día y más de 60 mil pasajeros por día. Cortesía AAC

    El director general de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas Chiari, presentó los avances en las negociaciones bilaterales para establecer los derechos de tráfico aéreo que permitan concretar la conexión directa entre Panamá y Japón, además del funcionamiento del sistema One Stop Security (OSS), con el cual se vigila la seguridad aeroportuaria y se agilizan las conexiones internacionales desde Tocumen.

    Panamá y Japón más cerca de concretar un vuelo directo desde Tokio
    Delegación de la aerolínea japonesa ANA, junto a técnicos de Boeing, ejecutivos de Copa, representantes de Aeronáutica Civil y Tocumen. Cortesía AAC

    La visita de ANA también abre la puerta a una eventual operación conjunta con Copa Airlines, aprovechando la posición geográfica de Panamá como centro de conexiones regionales. Actualmente, Tocumen conecta a más de 80 destinos en el continente americano a través de la red de Copa Airlines.

    Las autoridades panameñas señalaron que continuarán trabajando junto a las aerolíneas y los gobiernos involucrados para hacer realidad la esperada conexión aérea entre Panamá y Japón.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Benicio Robinson se impone: Asamblea aprueba reforma que debilita la protección de los ecosistemas marinos. Leer más
    • Asegurados podrán usar solo su cédula en la CSS a partir del 1 de mayo. Leer más
    • Precios de la gasolina vuelven a subir; el diésel baja 10 centavos. Leer más
    • Avanza la investigación al contralor Flores por irrumpir en la fiscalía: el procurador Gómez Rudy pide audiencia en la Corte. Leer más
    • China acepta vía judicial para conflicto portuario y busca disminuir tensión con Panamá. Leer más
    • Con el aval del Ministerio de Ambiente, la Asamblea debilita la protección de los ecosistemas marinos. Leer más
    • Tribunal de Apelaciones mantiene detención de Alex Lee, Javier Lynch y Orlando Salazar por presunto peculado. Leer más