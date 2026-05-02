Panamá y Japón más cerca de concretar un vuelo directo desde Tokio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ejecutivos de la aerolína All Nippon Airways (ANA) visitaron el viernes Panamá para inspeccionar las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, evaluar la pista y la capacidad para que aterrien aviones de largo radio en el istmo.

Panamá y Japón están cada vez más cerca de concretar un vuelo directo entre Tokio y el istmo, luego de que una comisión de alto nivel de la aerolínea All Nippon Airways (ANA) visitaron el viernes Panamá para inspeccionar las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Los ejecutivos que fueron recibidos por las autoridades de la terminal aérea, Aeronáutica Civil, Cancillería de Panamá y la aerolínea Copa Airlines.

All Nippon Airlines (ANA)

Durante la visita, los representantes de ANA, junto a técnicos de Boeing, inspeccionaron la capacidad operativa de Tocumen, incluyendo las pistas y la infraestructura necesaria para recibir aeronaves de largo alcance, como los Boeing 777-300ER, conocidos popularmente como triple 7.

Tocumen dio detalles del volumen de operaciones diarias en el aeropuerto donde se movilizan 400 aeronaves al día y más de 60 mil pasajeros por día. Cortesía AAC

El director general de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas Chiari, presentó los avances en las negociaciones bilaterales para establecer los derechos de tráfico aéreo que permitan concretar la conexión directa entre Panamá y Japón, además del funcionamiento del sistema One Stop Security (OSS), con el cual se vigila la seguridad aeroportuaria y se agilizan las conexiones internacionales desde Tocumen.

Delegación de la aerolínea japonesa ANA, junto a técnicos de Boeing, ejecutivos de Copa, representantes de Aeronáutica Civil y Tocumen. Cortesía AAC

La visita de ANA también abre la puerta a una eventual operación conjunta con Copa Airlines, aprovechando la posición geográfica de Panamá como centro de conexiones regionales. Actualmente, Tocumen conecta a más de 80 destinos en el continente americano a través de la red de Copa Airlines.

Las autoridades panameñas señalaron que continuarán trabajando junto a las aerolíneas y los gobiernos involucrados para hacer realidad la esperada conexión aérea entre Panamá y Japón.