    Gira en Japón

    Panamá y Japón sellan acuerdos para futuro vuelo directo y para el intercambio laboral

    Katiuska Hernández
    Panamá y Japón sellan acuerdos para futuro vuelo directo y para el intercambio laboral
    Cumbre bilateral que sostuvieron, hoy viernes, el presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, y el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba. Cortesía presidencia

    Panamá y Japón tendrán pronto una conexión aérea directa y sus nacionales podrán beneficiarse de un programa de intercambio laboral entre empresas de ambos países. Estos fueron algunos de los logros alcanzados durante la cumbre bilateral entre el presidente panameño José Raúl Mulino Quintero y el primer ministro japonés Shigeru Ishiba, celebrada este viernes en Tokio.

    El encuentro, realizado en el edificio Kantei con honores de Estado, permitió a ambas naciones estrechar la cooperación económica y abrir nuevas metas en comercio, inversión, infraestructura y transferencia tecnológica.

    Entre los puntos destacados, el presidente Mulino reiteró la invitación a Japón para que se adhiera al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, subrayando la vocación marítima compartida de ambas naciones. Recordó que la mitad de la flota japonesa navega con bandera panameña, con un total de 1,969 buques inscritos en el registro panameño.

    Panamá y Japón sellan acuerdos para futuro vuelo directo y para el intercambio laboral
    Comitiva de Panamá y Japón durante la cumbre bilateral. Cortesía

    El registro marítimo de Panamá cuenta en total con 232 compañías japonesas propietarias de buques, 3 en especial tienen más de 100 naves cada una. El mercado japonés con 1,969 buques, representa 77.6 millones de toneladas de arqueo bruto.

    Una de las bases fundamentales de nuestra relación es nuestra vocación marítima compartida. El Canal de Panamá es uno de los principales ejes de comercio internacional, y Japón ha sido uno de los usuarios de esta vía acuática”, expresó el mandatario.

    El primer ministro Ishiba, por su parte, confirmó que ha trasladado al Ministerio de Transporte de Japón la gestión para establecer el vuelo directo entre Ciudad de Panamá y Tokio a través de la aerolínea All Nippon Airways (ANA).

    Panamá y Japón son países aliados que trabajan juntos para que los océanos del mundo sigan siendo libres y abiertos, bajo el imperio de la Ley”, destacó Ishiba.

    Panamá y Japón sellan acuerdos para futuro vuelo directo y para el intercambio laboral
    Cumbre bilateral entre el Presidente Mulino y el Primer Ministro Ishiba, quien saludó a la comitiva panameña. Cortesía

    También resaltó la cooperación bilateral en proyectos estratégicos como la Línea 3 del Metro de Panamá, que utiliza alta tecnología japonesa, y destacó la participación panameña en la Expo Osaka 2025.

    Acordamos avanzar en temas como la cooperación bilateral, incluyendo el proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá, que aprovecha la alta tecnología de Japón, la colaboración y el fortalecimiento de las relaciones económicas para mejorar el funcionamiento del Canal, y reactivar el dialogo político y económico”, dijo el primer ministro japonés.

    Panamá y Japón sellan acuerdos para futuro vuelo directo y para el intercambio laboral
    El primer ministro de Japón Shigeru Ishiba anunció que el Ministerio de Transporte de Japón gestionará para establecer el vuelo directo entre ciudad de Panamá y Tokio a través de la aerolínea All Nippon Airways (ANA).

    Durante la declaración conjunta, ambos líderes celebraron los 121 años de relaciones diplomáticas y la alianza estratégica en sectores como energía limpia, agroexportación, logística, digitalización y producción de alimentos.

    Mulino también resaltó que Panamá, ahora miembro del Mercosur, ofrece nuevas oportunidades de inversión y cooperación para Japón en la región. “Japón puede estar convencido de que siempre encontrará en Panamá, más que un socio, un amigo en el que puede confiar y construir un futuro más próspero para ambos”, manifestó.

    La cumbre permitió además discutir sobre la participación de Panamá en el Consejo de Seguridad de la ONU, su liderazgo regional en el SICA y la Asociación de Estados del Caribe, así como temas globales vinculados a la iniciativa Indo-Pacífico Libre y Abierto.

    Panamá y Japón sellan acuerdos para futuro vuelo directo y para el intercambio laboral
    El presidente Mulino y el primer ministro Ishiba destacaron los 121 años de relaciones diplomáticas entre Panamá y Japón. Cortesía

    Por parte de Japón, participaron en la cumbre bilateral el vicejefe de gabinete, Kazuhiko Aoki; el secretario del Primer Ministro, Akihiro Tsuchimichi; el portavoz de gabinete, Maki Kobayashi; y el subsecretario del Primer Ministro, Kentaro Kaihara.

    En tanto, acompañaron al presidente Mulino, el canciller, Javier Martínez-Acha; los ministros Julio Moltó (MICI), Felipe Chapman (Economía y Finanzas); José Ramón Icaza (del Canal); el vicecanciller, Carlos Hoyos; el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez; el administrador de la AMP, Luis Roquebert; y el director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


