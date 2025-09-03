Panamá, 03 de septiembre del 2025

    Alianza internacional

    Panamá y la fundación TUNACONS firman acuerdo para fortalecer la sostenibilidad de la pesca de atún

    Getzalette Reyes
    El acuerdo establece un monitoreo y trazabilidad de la flota atunera. Foto/Cortesía

    Como parte de la 103ª Reunión de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), que se celebra en la ciudad de Panamá del 1 al 5 de septiembre, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y la Fundación Tuna Conservation Group (TUNACONS) renovaron un Memorándum de Entendimiento orientado a promover la pesca sostenible de atunes tropicales.

    El documento fue suscrito por el administrador general de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, y el director de TUNACONS, Guillermo Morán Velásquez, quienes destacaron la importancia del acuerdo como un paso decisivo hacia la cooperación internacional y la preservación de los recursos marinos, se informó a través de un comunicado oficial.

    Carrasquilla señaló que la ARAP, como autoridad rectora en materia de pesca y acuicultura, tiene la responsabilidad de garantizar que los recursos acuáticos sean aprovechados de manera sostenible y en equilibrio con el ambiente.

    Con la firma del memorándum, Panamá se compromete a mantener la certificación MSC, fortalecer la gobernanza pesquera y mejorar la trazabilidad de los productos.

    “Este acuerdo refleja la voluntad de trabajar de la mano con TUNACONS, una organización que ha demostrado liderazgo en la promoción de prácticas pesqueras responsables, basadas en ciencia, cooperación y mejora continua”, subrayó el funcionario.

    Panamá y la fundación TUNACONS firman acuerdo para fortalecer la sostenibilidad de la pesca de atún
    Renovación del Memorando de Entendimiento entre la Fundación TUNACONS y la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). Foto/Cortesía

    El administrador de la ARAP también resaltó la certificación del Marine Stewardship Council (MSC) ya alcanzada para tres especies de atunes tropicales en el Océano Pacífico Oriental, un logro que, dijo, “posiciona a las flotas panameñas en los más altos estándares internacionales de sostenibilidad” y genera confianza en los mercados internacionales.

    Según TUNACONS, este acuerdo fortalece la cooperación público-privada en aspectos prioritarios como:

    • Gestión pesquera basada en ciencia.

    • Monitoreo y trazabilidad de la flota atunera.

    • Capacitación técnica y fortalecimiento de capacidades.

    • Intercambio de información para auditorías y cumplimiento de medidas regionales.

    Con esta alianza, se impulsa la gobernanza pesquera, se mejora el acceso a mercados internacionales exigentes y se construyen mecanismos para reducir el impacto ambiental de la pesca, señaló TUNACONS.

