Panamá y la OCDE: CADE 2026 analizará el impacto económico y retos de adhesión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Conferencia Anual de Ejecutivos abordará la posible adhesión de Panamá a la OCDE, con expertos internacionales y un enfoque en los retos institucionales, económicos y de gobernanza.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) anunció que la edición 2026 de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) tendrá como eje central el debate sobre la posible adhesión de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Bajo el lema “OCDE: Confianza global ¿progreso local? El futuro de Panamá en debate”, el evento se plantea como un espacio de análisis sin posturas preconcebidas, enfocado en evaluar las implicaciones, beneficios y retos que supondría integrarse a este organismo internacional.

“La discusión no es solo si conviene avanzar, sino si el país tiene la capacidad de sostener los cambios que este proceso implica”, destacó la Apede en su comunicado, subrayando la necesidad de tomar decisiones con visión de largo plazo y basadas en evidencia.

El encuentro contará con la participación de Andrés Velasco, quien será el conferencista inaugural. Velasco lideró el proceso de adhesión de Chile a la OCDE en 2010 y actualmente se desempeña como decano en la London School of Economics.

Además, el foro incluirá experiencias de países de la región que han transitado este camino, con la participación de Marianne Bennette, Catalina Crane y Ana María Sánchez, quienes abordarán los desafíos y aprendizajes de sus respectivos procesos.

Entre los temas que se discutirán destacan el impacto en el modelo económico, los ajustes fiscales, el funcionamiento del sistema financiero, la calidad de la información pública y la gobernanza, señalada como uno de los principales retos en un eventual proceso de adhesión.

La Apede enfatizó que la experiencia internacional demuestra que el ingreso a la OCDE implica transformaciones profundas en las instituciones públicas, con mayores estándares de transparencia, controles más estrictos y una gestión menos discrecional.

La CADE 2026 se realizará del 22 al 24 de abril en el Sheraton Grand Panamá, y reunirá a representantes del sector público, privado y la sociedad civil.