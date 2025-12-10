Panamá y Noruega coordinan esfuerzos sobre actividad marítima, ambiente, economía y diplomacia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los cancilleres de Panamá, Javier Martínez Acha, y de Noruega, Espen Barth Eide, se reunieron en la ciudad de Oslo para conversar sobre diversos temas en común, como medio ambiente, actividad marítima y crecimiento económico.

El encuentro se llevó a cabo este miércoles 10 de diciembre en la capital noruega, como parte de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder venezolana María Corina Machado, en la que participó el presidente de la República, José Raúl Mulino.

En un comunicado de la Presidencia, el canciller Espen Barth Eide agradeció el apoyo de Panamá en la regulación y control de los buques de trasiego de petróleo, así como en las propuestas que se presentan en Naciones Unidas, por las cuales buscan preservar la paz en el mundo.

Se informó que ambos cancilleres coincidieron en las acciones gubernamentales para la protección del medio ambiente y los océanos, así como la sostenibilidad del crecimiento económico.

El canciller noruego adelantó que su país tiene interés en invertir en Panamá, tanto en proyectos públicos como en los que desarrolla el Canal.

Además, Noruega participará en el Foro Económico que se realizará en Panamá en enero de 2026, así como en el bicentenario del Congreso Anfictiónico y en la próxima Asamblea General de la OEA que se desarrollará en suelo panameño.