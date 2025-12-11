Panamá y tres países europeos sellan acuerdo aduanero contra el narcotráfico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Autoridades aduaneras de Panamá, Bélgica, Francia y Países Bajos firmaron el 9 de diciembre pasado una declaración conjunta para reforzar el intercambio de información operativa, inteligencia y experiencias en la lucha contra el narcotráfico.

La firma del documento se realizó en ciudad de Panamá, con la presencia de altos directivos de las administraciones aduaneras europeas: Nanette van Schelven (Países Bajos), Kristian Vanderwaeren (Bélgica) y Benoit Godart, director de asuntos internacionales de las Aduanas de Francia, de misión en el istmo.

Por Panamá, la declaración fue suscrita por la directora de Aduanas, Soraya Valdivieso, en un acto que contó con la participación del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el canciller encargado, Carlos Hoyos; el procurador general, Luis Gómez; y el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert. También asistieron los embajadores de Bélgica, Francia y Países Bajos: Daniel Bertrand, Aude de Amorim y Sander Cohen, respectivamente.

Panamá firma alianza con Bélgica, Francia y Países Bajos para reforzar la lucha antidrogas. Foto/Cortesía

Estrategia contra el tráfico internacional

Según se informó, la alianza busca reforzar el intercambio de inteligencia, el análisis de riesgos y la coordinación operativa entre los principales servicios aduaneros europeos y Panamá, considerado un punto estratégico en las rutas marítimas del hemisferio.

El acuerdo también contempla capacitaciones conjuntas, mejoras en la seguridad portuaria y el perfeccionamiento de técnicas para detectar métodos de contrabando cada vez más sofisticados.

Durante el acto, los representantes de los cuatro países subrayaron la necesidad de una respuesta internacional unificada para desmantelar redes globales de narcotráfico. La declaración permitirá agilizar las inspecciones, acelerar el flujo de información y profundizar la cooperación en investigaciones transnacionales.