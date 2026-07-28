NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá busca atraer inversión vietnamita, entre ellas, una compañía de autos eléctricos, y consolidar su papel como hub regional en América Latina

Panamá y Vietnam avanzan en el fortalecimiento de sus vínculos comerciales y de inversión, luego de una serie de reuniones sostenidas en Hanói por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, con representantes del sector empresarial vietnamita.

Durante una gira oficial por el Sudeste Asiático, el viceministro Hoyos, se reunió con directivos y miembros de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), donde presentó a Panamá como una plataforma estratégica para que empresas vietnamitas amplíen sus operaciones hacia América Latina.

De acuerdo al informe oficial, el viceministro destacó las ventajas competitivas del país, entre ellas, su posición geográfica, su infraestructura logística, la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y los incentivos disponibles para inversionistas internacionales mediante los regímenes especiales establecidos en Panamá.

“Panamá no solo representa una puerta de entrada natural con acceso preferencial a más de 63 países a través de nuestros 23 acuerdos comerciales y nuestra reciente incorporación al MERCOSUR, sino también un socio estratégico ideal para que las empresas vietnamitas expandan su presencia en América Latina”, señaló Hoyos.

Panamá y Vietnam fortalecen alianza comercial. Foto /Cancillería de Panamá

El funcionario resaltó el potencial del Hub Logístico panameño, así como las oportunidades que ofrecen las zonas francas y el centro financiero internacional del país para facilitar operaciones comerciales, distribución regional y desarrollo de negocios.

Acercamiento con compañía de vehículos eléctricos VinFast

Como parte de la agenda empresarial, el viceministro Hoyos, acompañado por la embajadora de Panamá en Vietnam, Nubiela Ayala Modes, sostuvo un encuentro con ejecutivos de Vingroup y su filial de vehículos eléctricos, VinFast.

Durante la reunión, la delegación panameña presentó las capacidades del país como centro regional de distribución y operaciones para la expansión de la compañía automotriz en América Latina y el Caribe.

Panamá y Vietnam fortalecen alianza comercial. Foto /Cancillería de Panamá

Hoyos destacó la conectividad marítima de Panamá, con una red de cinco puertos interconectados, además de instrumentos de atracción de inversión como las Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) y otros regímenes especiales.

“Panamá no solo ofrece una posición geográfica privilegiada y un ecosistema logístico maduro, sino también un marco normativo que promueve activamente la transición hacia la movilidad sostenible”, afirmó el viceministro, al invitar a VinFast a utilizar plataformas como la Zona Libre de Colón para establecer un centro regional de distribución de vehículos y repuestos.

Por su parte, representantes de Vingroup expusieron el crecimiento internacional de VinFast, empresa que ha fortalecido su presencia en el mercado de vehículos eléctricos y mantiene planes de expansión en distintos mercados.

Según la compañía, VinFast ha entregado más de 393,000 vehículos eléctricos a nivel global al primer trimestre de 2026 y cuenta con una capacidad de producción anual de 600,000 unidades, consolidándose como una de las principales marcas de vehículos eléctricos de Vietnam.

El Gobierno panameño indicó que estos acercamientos forman parte de la estrategia para posicionar al país como un punto de conexión entre Asia y América Latina, promoviendo nuevas inversiones, comercio y alianzas empresariales.