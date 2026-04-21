Panamá, 21 de abril del 2026

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    Economía

    IMA destina $1.9 millones para compra de frijol chiricano y otros productos

    La transacción, que será por $1.9 millones, permitirá ofrecer el grano en las agroferias

    Martha Vanessa Concepción
    IMA destina $1.9 millones para compra de frijol chiricano y otros productos

    “¡Llegamos a un acuerdo!”, dijo este lunes el director del instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo Robles, tras una reunión con los productores de frijol chiricano, en David, donde se formalizó la adquisición de 30,000 quintales del grano a un costo de $0.65 por libra, lo que representa una inversión de $1.9 millones.

    El acercamiento se dio luego de que más de 250 pequeños y medianos productores dijeron estar al borde de la quiebra y expresaran su preocupación ante la imposibilidad de comercializar más de 50,000 quintales de frijol chiricano en el distrito de Alanje, en Chiriquí, donde habían solicitado que se concretara la promesa de compra estatal del producto como ha ocurrido en años anteriores.

    Murillo le envió un mensaje directo a los intermediarios y a los que compran comercialmente, “no me van a abandonar a los productores. En el evento de que esto ocurra, así mismo como compramos la cebolla, vamos a comprar el frijol y le vamos a dar el nivel y la prestancia que merecen los productores”, aseguró.

    IMA destina $1.9 millones para compra de frijol chiricano y otros productos
    Director del IMA, Nilo Murillo. Cortesía

    El funcionario explicó que se estableció un precio de $65 el quintal brillado y limpio. “Vamos a tratar de buscar un acuerdo tripartito entre agroindustria, que empaca y enlata, para que se entienda directamente con el IMA y le pueda pagar al productor directamente”, señaló Murillo.

    Por su parte, Edwin Araúz, representante del sector productor, calificó el encuentro como un alivio para el gremio. “Esta reunión nos ha dado una esperanza muy grande a los productores de esta provincia, que con mucho esfuerzo desarrollan la producción del frijol chiricano”, señaló el dirigente.

    Reiteró la satisfacción de poder no solo vender, sino hacerlo a un precio correcto, porque “es algo que golpea directamente al productor cuando produce un frijol de muy buena calidad y la oferta es un precio demasiado bajo”.

    IMA destina $1.9 millones para compra de frijol chiricano y otros productos
    Campesinos venden frijoles al Gobierno.

    La hoja de ruta para concretar el acuerdo contempla ahora la convocatoria oficial al sector agroindustrial. Las empresas interesadas podrán participar en dos modalidades: empacado del grano y procesamiento para enlatado.

    Esta integración busca eliminar intermediarios innecesarios, permitiendo un flujo comercial directo entre quienes cultivan la tierra y la industria procesadora, asegurando que el producto llegue de manera eficiente a la mesa de los panameños.

    Además, Murillo afirmó que el rubro será ofrecido en las agroferias, agrotiendas y agrodistribuidoras de la institución. ¡Panameño, a comer mucho frijol!“, solicitó el director del IMA!.

    Martha Vanessa Concepción

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