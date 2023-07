Panameño Arsenio Domínguez, designado como nuevo Secretario General de la Organización Marítima Internacional

La Organización Marítima Internacional (OMI) anunció que el consejo de este organismo designó al panameño Arsenio Antonio Domínguez Velasco, como nuevo secretario general a partir del 1 de enero de 2024 por un período de 4 años.

La designación debe ser aprobada y ratificada por la asamblea de la OMI .

En la actualidad, Domínguez Velasco ocupa el cargo de jefe de Gabinete en la OMI desde 2017, desempeñando un papel crucial en diversos aspectos técnicos y administrativos. Entre sus responsabilidades se encuentran la asesoría, la política y la planeación estratégica en apoyo a la gestión del actual Secretario General, Kitack Lim. Además, juega un rol clave en la coordinación de la implementación de la Agenda 2030 de la ONU sobre desarrollo sostenible.

La trayectoria de Domínguez Velasco en el campo marítimo se inició en 1998, cuando se unió a la Autoridad Marítima de Panamá como jefe de la Oficina Regional Técnica y de Documentación. A lo largo de los años, ha ocupado importantes cargos representando a Panamá ante la OMI. Entre 2004 y 2014, se desempeñó como representante alterno y asesor técnico del país ante la organización. En 2014, su labor fue reconocida cuando fue nombrado embajador y representante permanente de Panamá ante la OMI, convirtiéndose en el primer latinoamericano en ser elegido presidente de uno de los comités más relevantes de la Organización: el Comité de Protección del Medio Marino de la OMI.

Domínguez cuenta con una licenciatura en arquitectura naval de la Universidad Veracruzana, México, en 1995. Además, obtuvo un Master of Business Administration (MBA) en Administración de la Universidad de Hull, Reino Unido, y un Certificado de Educación Superior en Derecho Internacional y Política Europea de la Universidad Birkbeck, también en Londres.

La OMI, que cuenta con 175 estados miembros y tres asociados, es la autoridad mundial encargada de establecer normas para la seguridad, la protección y el comportamiento ambiental que ha de observarse en el transporte marítimo internacional y Panamá es miembro desde el 31 de diciembre de 1958.

Panamá compitió en esta elección para la Secretaría General de la OMI frente a países como Turquía, Dominica, Kenia, Finlandia y China. De acuerdo a la canciller panameña Janaina Tewaney el triunfo es producto de la gestión en equipo de la embajada de Panamá en Reino Unido, de la embajada y Representante Permanente de Panamá ante la OMI, del equipo de candidaturas de la Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales de la Cancillería y de la Autoridad Marítima de Panamá.

