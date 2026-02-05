‘Panameño, que no te metan un gol’: advierten sobre estafas en compras para el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) presentó este 5 de febrero una campaña de educación y orientación dirigida a los consumidores, enfocada en la adquisición de paquetes de viaje y boletos para asistir a los partidos de la Selección de Panamá durante el Mundial de Fútbol 2026.

La iniciativa fue lanzada en el auditorio de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) y se desarrolla de manera conjunta con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y la propia Fepafut, con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía información clara que les permita tomar decisiones seguras al momento de contratar servicios turísticos o adquirir entradas para este evento deportivo de alcance mundial.

La campaña tiene como mensaje central “Panameño, que no te metan un gol”, una consigna que busca alertar a los aficionados sobre la importancia de verificar la procedencia y legalidad de los paquetes de viaje, boletos y servicios relacionados con el Mundial, para evitar estafas o irregularidades.

Las autoridades reiteraron el llamado a los consumidores a no dejarse llevar por ofertas informales difundidas en redes sociales o por intermediarios no autorizados.

Durante la actividad, cada institución participante brindó información desde su ámbito de competencia. Acodeco destacó la relevancia de la prevención y orientación al consumidor, exhortando a la población a verificar que los proveedores cuenten con los permisos y registros correspondientes.

Por su parte, la ATP presentó la lista de agencias de viajes debidamente autorizadas para ofrecer planes turísticos vinculados al Mundial, mientras que la Fepafut explicó los mecanismos oficiales para la compra de boletos, así como recomendaciones y procedimientos adecuados para adquirirlos de forma segura.

Las autoridades coincidieron en que esta acción conjunta busca prevenir fraudes y afectaciones económicas a los aficionados, reforzando la importancia de informarse de forma adecuada antes de realizar cualquier pago o contratación.

DATOS DEL MUNDIAL 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Será la primera edición en la historia organizada por tres países: Estados Unidos, México y Canadá, y contará con la participación récord de 48 selecciones.

En la Copa Mundial 2026, Panamá se enfrentará a Ghana y Croacia en Toronto, Canadá, y terminará la fase de grupos enfrentando a Inglaterra en East Rutherford.