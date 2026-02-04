Panameños aspiran en promedio a un salario mensual de $1,069

Exclusivo Suscriptores

Panamá registra un salario promedio pretendido de $1,069 mensuales, ubicándose en el tramo medio de los países evaluados en el Informe Regional de Jobint. Este indicador refleja las aspiraciones salariales de los trabajadores y sirve como termómetro del comportamiento del mercado laboral en la región.

De acuerdo con el estudio, Argentina lidera el ranking de salarios pretendidos con $1,250 mensuales medidos en dólar oficial, seguida por Chile con $1,202 por mes. En contraste, los salarios pretendidos más bajos se registran en Perú, con $1,020 mensuales, y Ecuador, con $864 .

Más allá del nivel salarial, Panamá se destaca por su estabilidad. El informe señala que el país presentó una variación acumulada de apenas 2.91% en los salarios pretendidos entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, posicionándose entre los mercados más estables de América Latina.

En comparación, Argentina —medida en dólar oficial— registró una variación de 1.30%, Chile de 3.91%, Ecuador de 6.50% y Perú encabezó el período con un aumento acumulado de 17.69%.

El análisis por nivel de seniority muestra que en Panamá el salario medio requerido para un puesto junior es de $790 mensuales, mientras que para el segmento senior o semi-senior asciende a $1,112.

En la categoría de Jefe o Superior, la pretensión salarial promedio alcanza los $1,407. En el contexto regional, Chile lidera las aspiraciones salariales para puestos junior con $996 y para el segmento senior con $1,303, mientras que Argentina encabeza la categoría de Jefe o Supervisor con $1,830 mensuales.

Por sectores, Panamá sobresale de manera particular en el área de Tecnología y Sistemas. En posiciones de Jefe o Supervisor, el país registra el salario promedio pretendido más alto de la región, con $2,350 mensuales, superando a Argentina, Perú, Chile y Ecuador.

En los niveles junior de este sector, Panamá presenta una aspiración promedio de $845 mensuales, por debajo de Chile pero por encima de Perú y Ecuador. En el segmento senior o semi-senior, la pretensión salarial promedio en Panamá alcanza los $1,467, siendo superada únicamente por Chile.

En el área de Administración y Finanzas, Panamá se ubica en posiciones intermedias del ranking regional. Para puestos junior, el salario promedio pretendido es de $821 mensuales; en el segmento senior o semi-senior alcanza los $1,111; y para cargos de Jefe o Supervisor se sitúa en $1,657, por debajo de Argentina pero por encima de Perú y Ecuador.

Una dinámica similar se observa en el sector de Producción, Abastecimiento y Logística. En este rubro, Panamá registra un salario promedio pretendido de $794 para posiciones junior, $1,255 para el segmento senior o semi-senior y $1,438 en cargos de Jefe o Supervisor, ubicándose en la franja media del ranking regional.

El informe también subraya el desempeño de Panamá en materia de equidad salarial.

A noviembre de 2025, el país presenta una brecha salarial de género de 5.32%, la segunda más baja de la región. Solo Ecuador muestra una menor diferencia, con 4.24%, mientras que las mayores brechas se registran en Perú (11.74%), Argentina (10.62%) y Chile (10.33%).

En el análisis histórico comprendido entre mayo de 2020 y noviembre de 2025, Panamá se mantiene como el país con la menor brecha salarial promedio de la región, con 4.10%.

Desde el viernes 16 de enero de 2026 comenzó a regir en todo el territorio nacional el nuevo salario mínimo, establecido mediante el Decreto Ejecutivo No. 13 del 31 de diciembre de 2025.

La normativa fija las tasas de salario mínimo para el período 2026-2027, con una estructura diferenciada según la actividad económica, el tamaño de la empresa, la ocupación y la región geográfica, dividiendo el país en Región 1 y Región 2.

La tasa de desempleo en Panamá se estima entre 9.5% y 10%, mientras que la mediana salarial en la ciudad capital se ubica en $776 mensuales.