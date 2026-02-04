Panamá, 04 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Panameños aspiran en promedio a un salario mensual de $1,069

    Yasser Yánez García
    Imagen ilustrativa.

    Panamá registra un salario promedio pretendido de $1,069 mensuales, ubicándose en el tramo medio de los países evaluados en el Informe Regional de Jobint. Este indicador refleja las aspiraciones salariales de los trabajadores y sirve como termómetro del comportamiento del mercado laboral en la región.

    De acuerdo con el estudio, Argentina lidera el ranking de salarios pretendidos con $1,250 mensuales medidos en dólar oficial, seguida por Chile con $1,202 por mes. En contraste, los salarios pretendidos más bajos se registran en Perú, con $1,020 mensuales, y Ecuador, con $864 .

    Más allá del nivel salarial, Panamá se destaca por su estabilidad. El informe señala que el país presentó una variación acumulada de apenas 2.91% en los salarios pretendidos entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, posicionándose entre los mercados más estables de América Latina.

    En comparación, Argentina —medida en dólar oficial— registró una variación de 1.30%, Chile de 3.91%, Ecuador de 6.50% y Perú encabezó el período con un aumento acumulado de 17.69%.

    El análisis por nivel de seniority muestra que en Panamá el salario medio requerido para un puesto junior es de $790 mensuales, mientras que para el segmento senior o semi-senior asciende a $1,112.

    En la categoría de Jefe o Superior, la pretensión salarial promedio alcanza los $1,407. En el contexto regional, Chile lidera las aspiraciones salariales para puestos junior con $996 y para el segmento senior con $1,303, mientras que Argentina encabeza la categoría de Jefe o Supervisor con $1,830 mensuales.

    Por sectores, Panamá sobresale de manera particular en el área de Tecnología y Sistemas. En posiciones de Jefe o Supervisor, el país registra el salario promedio pretendido más alto de la región, con $2,350 mensuales, superando a Argentina, Perú, Chile y Ecuador.

    En los niveles junior de este sector, Panamá presenta una aspiración promedio de $845 mensuales, por debajo de Chile pero por encima de Perú y Ecuador. En el segmento senior o semi-senior, la pretensión salarial promedio en Panamá alcanza los $1,467, siendo superada únicamente por Chile.

    En el área de Administración y Finanzas, Panamá se ubica en posiciones intermedias del ranking regional. Para puestos junior, el salario promedio pretendido es de $821 mensuales; en el segmento senior o semi-senior alcanza los $1,111; y para cargos de Jefe o Supervisor se sitúa en $1,657, por debajo de Argentina pero por encima de Perú y Ecuador.

    Una dinámica similar se observa en el sector de Producción, Abastecimiento y Logística. En este rubro, Panamá registra un salario promedio pretendido de $794 para posiciones junior, $1,255 para el segmento senior o semi-senior y $1,438 en cargos de Jefe o Supervisor, ubicándose en la franja media del ranking regional.

    El informe también subraya el desempeño de Panamá en materia de equidad salarial.

    A noviembre de 2025, el país presenta una brecha salarial de género de 5.32%, la segunda más baja de la región. Solo Ecuador muestra una menor diferencia, con 4.24%, mientras que las mayores brechas se registran en Perú (11.74%), Argentina (10.62%) y Chile (10.33%).

    En el análisis histórico comprendido entre mayo de 2020 y noviembre de 2025, Panamá se mantiene como el país con la menor brecha salarial promedio de la región, con 4.10%.

    Desde el viernes 16 de enero de 2026 comenzó a regir en todo el territorio nacional el nuevo salario mínimo, establecido mediante el Decreto Ejecutivo No. 13 del 31 de diciembre de 2025.

    Adjuntos

    Gaceta-oficial-salario-minimo- (1).pdf

    La normativa fija las tasas de salario mínimo para el período 2026-2027, con una estructura diferenciada según la actividad económica, el tamaño de la empresa, la ocupación y la región geográfica, dividiendo el país en Región 1 y Región 2.

    La tasa de desempleo en Panamá se estima entre 9.5% y 10%, mientras que la mediana salarial en la ciudad capital se ubica en $776 mensuales.

