Panameños, entre los turistas que más visitan Medellín en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Entre enero y mayo de este año, 127,166 viajeros llegaron a Medellín procedentes de Panamá, mientras que 25,662 visitantes eran de nacionalidad panameña. La ciudad colombiana recibió 836,204 turistas extranjeros durante ese periodo.

Panamá se mantiene entre los principales mercados emisores de viajeros hacia Medellín, Colombia.

Entre enero y mayo de 2026, la ciudad colombiana recibió 127,166 personas procedentes de Panamá, de las cuales 25,662 tenían nacionalidad panameña, según datos difundidos por la Alcaldía de Medellín.

Las cifras distinguen el país desde el cual llega el viajero de su nacionalidad. Esta diferencia resulta relevante en el caso de Panamá, debido al volumen de pasajeros que utilizan el país como punto de conexión aérea hacia otros destinos de la región.

Durante los primeros cinco meses de 2026, Medellín recibió un total de 836,204 visitantes extranjeros.

Los panameños representaron cerca del 3.1% de ese total, mientras que los viajeros procedentes de Panamá equivalieron a aproximadamente el 15.2%.

En 2025, Medellín superó los 2 millones 59 mil visitantes internacionales. De ese total, 68,122 eran de nacionalidad panameña, de acuerdo con los registros de la administración distrital.

Los datos acumulados hasta mayo confirman la posición de Panamá entre los mercados con mayor participación en el turismo internacional de la ciudad colombiana. En el corte a abril, Panamá ocupaba el segundo lugar entre los países de procedencia, con el 15.35% de las llegadas, solo por debajo de Estados Unidos, que concentró el 36.58%. Le seguían República Dominicana, México y España.

Ocho vuelos diarios

La conexión aérea directa es uno de los factores que sostiene este flujo de viajeros. Copa Airlines opera un promedio de ocho frecuencias diarias en cada sentido entre Ciudad de Panamá y Medellín, con un tiempo estimado de vuelo de una hora y 28 minutos.

La infraestructura aérea de Medellín también ha ampliado su alcance internacional. Actualmente, el Aeropuerto Internacional José María Córdova opera 23 rutas internacionales que conectan la ciudad con 16 países.

Muchos visitantes llegan a Medellín atraídos por la música urbana, la Comuna 13 o los bares y restaurantes de Provenza, pero cuando se alejan de esos circuitos y escuchan a quienes habitan sus barrios descubren una ciudad marcada por la cultura ciudadana, el sentido de pertenencia y el cuidado de los espacios compartidos. EFE/Juan Diego López

Entre enero y abril de 2026, esa terminal registró 672,746 pasajeros internacionales, un aumento de 7.6% frente a los 625,461 contabilizados durante el mismo periodo de 2025. El 56% de los pasajeros fueron visitantes no residentes.

Solo en abril ingresaron 162,860 pasajeros por el punto migratorio del aeropuerto, de los cuales el 51.7% eran visitantes no residentes. El movimiento aumentó 6.2% frente a abril de 2025, cuando se registraron 153,313 pasajeros.

Turismo médico y de bienestar

Además de los viajes por vacaciones, visitas familiares y negocios, Medellín busca aumentar su participación en el turismo de salud y bienestar.

En 2024, la ciudad recibió 23,323 pacientes internacionales que viajaron para someterse a procedimientos médicos, la cifra más alta desde que Medellín Health City comenzó a medir este indicador. La facturación de servicios médicos para pacientes extranjeros alcanzó 61,472 millones de pesos colombianos en 2023.

La naturaleza, el bienestar y la salud son otros motivos para visitar Medellín.

La oferta incluye procedimientos de cirugía plástica y estética, oftalmología, odontología especializada, cardiología, oncología, medicina reproductiva y bienestar. Entre las instituciones acreditadas por la Joint Commission International figuran el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Clínica IQ Interquirófanos, InSer Medellín y la Clínica Medellín.

Según la Encuesta de Visitantes Internacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, el 2% de los viajeros internacionales señala los tratamientos médicos como el principal motivo de su visita. El gasto promedio diario de este segmento se estima en unos $263 por persona.

Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín. EFE

“La fortaleza de Medellín como destino de salud no radica únicamente en la excelencia de sus instituciones médicas. Nuestra mayor ventaja es ofrecer una experiencia integral donde la atención especializada se complementa con bienestar, naturaleza, cultura y una infraestructura turística preparada para acompañar al visitante y a su familia durante todo el proceso de recuperación”, señaló Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín.

La estadía también genera gastos en alojamiento, alimentación, transporte y actividades. El desembolso diario promedio de los visitantes internacionales incluye $40.60 en alimentación, $35.10 en hospedaje, $26.10 en transporte y $17.10 en paquetes turísticos.

En abril, la ocupación hotelera de Medellín se ubicó en 58.2%, mientras que las viviendas turísticas registraron una ocupación de 49%, según los datos recopilados por el Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento de la ciudad.