Panameños podrán viajar a Canadá sin visa para los partidos de la Sele: estos son los requisitos y los vuelos disponibles

La Selección de Panamá jugará dos partidos decisivos del Mundial de Fútbol 2026 en Toronto, Canadá, una de las ciudades sede donde miles de aficionados panameños esperan acompañar al equipo:
Ghana vs. Panamá – 17 de junio, 7:00 p.m. (hora local).
Panamá vs. Croacia – 23 de junio, 7:00 p.m. (hora local).
Para quienes planean viajar a Canadá a apoyar a la Sele, el proceso de ingreso a ese país es ahora más sencillo.
¡Marea Roja! 🇵🇦🇵🇦🇵🇦— Copa Airlines (@CopaAirlines) December 6, 2025
Sabemos que los cupos a Toronto son limitados, actualmente Canadá 🇨🇦 solo nos autoriza 1 vuelo diario y esos vuelos ya están casi llenos.✈️
Pero buenas noticias: este lunes (allá no es el Día de las Madres 😱) iniciaremos el proceso de solicitar a las…
Desde el 6 de junio de 2023, los panameños pueden entrar a territorio canadiense sin necesidad de visa, gracias a su inclusión en el Programa de Autorización Electrónica de Viaje (eTA).
Este permiso aplica para ciudadanos panameños que cumplan al menos uno de los siguientes requisitos:
Haber tenido una visa canadiense en los últimos 10 años, o
Poseer una visa estadounidense vigente de no inmigrante.
Para obtener el eTA, el viajero debe:
Contar con un pasaporte panameño vigente.
Completar el formulario digital disponible en el portal oficial del gobierno de Canadá. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html
Realizar el pago de 7 dólares canadienses (5.06 dólares estadounidenses).
El eTA agiliza los trámites de viaje y permite estancias de corta duración por turismo, ideal para los fanáticos que asistirán a los partidos de Panamá en Toronto y otras sedes. Las autoridades canadienses han destacado que esta medida facilita el turismo, incrementa la conectividad y fortalece la relación bilateral con Panamá.
Vuelos a Toronto
Desde Ciudad de Panamá se puede volar directo a Toronto con Copa Airlines en el vuelo CM470, que sale a las 6:42 p.m. y llega a Toronto a la 1:13 a.m., hora local —la misma hora que en Panamá. Hay vuelos diarios, por lo que los fanáticos de la Sele pueden optar por viajar con anticipación y llegar a tiempo para el partido del 17 de junio. Al día de hoy, hay disponibilidad con precios desde $577.55. Se espera información sobre aumento de la frecuencia puntualmente para la alta demanda del mundial.
Otras aerolíneas, como Air Canada, no operan vuelos directos entre Panamá y Toronto. En estos casos, es necesario hacer escala, ya sea con Avianca en El Salvador, o volando con Copa Airlines hacia El Salvador y luego conectando con Avianca hacia Toronto.
También existen opciones vía Atlanta con Delta, y posteriormente a Toronto. Los buscadores de pasajes muestran igualmente la ruta Ciudad de Panamá–Newark (New Jersey) con United Airlines y, desde allí, conexión a Toronto.
Otra alternativa frecuente es viajar con American Airlines a Miami y continuar con la misma aerolínea desde Miami hacia Toronto. O conectando con Copa Airlines en Miami y otras ciudades de Estados Unidos y conectar con los vuelos de las aerolíneas de ese país hacia la ciudad canadiense.