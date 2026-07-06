Panasonic, Mitsubishi, Mitsui, MUFG Bank y la aerolínea ANA exploran inversiones en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Representantes de más de una decena de corporaciones niponas manifestaron interés en invertir en infraestructura, logística, tecnología y energía en Panamá.

Empresas japonesas exploran oportunidades de inversión en Panamá en proyectos estratégicos como los puertos vinculados al Canal, el gasoducto, los corredores logísticos y el tren Panamá-David.

La agenda, abordada durante una reunión entre el presidente José Raúl Mulino y una delegación de la Federación Empresarial de Japón (Keidanren), también incluyó la posibilidad de establecer un vuelo directo entre Panamá y Tokio.

Durante el encuentro, celebrado en el Salón Paz del Palacio de las Garzas, las partes coincidieron en impulsar la firma de un Acuerdo de Asociación Económica entre Panamá y Japón, con el objetivo de fortalecer la relación comercial y abrir nuevas oportunidades para ambos países.

La delegación japonesa, encabezada por Fujimoto Masayoshi, presidente del Comité de América Latina y el Caribe de Keidanren y presidente de Sojitz Corporation, expresó interés en proyectos vinculados al Canal de Panamá, entre ellos el reservorio multipropósito de río Indio, el gasoducto de océano a océano y el desarrollo de nuevos puertos.

Representantes del Keidanren (Federación Empresarial de Japón), la organización del sector privado más importante del país asiático. Cortesía Presidencia

También mostraron entusiasmo por la extensión de la Línea 3 del Metro hasta Costa Verde, la construcción de la Línea 2A y la modernización del vertedero de Cerro Patacón.

Además, se abordó la posibilidad de impulsar a Panamá como un hub tecnológico para atraer centros de datos y empresas dedicadas al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial.

Entre las compañías representadas en la reunión figuraron Sojitz Corporation, All Nippon Airways (ANA), Sanrio Company, Sumitomo, Mitsui, Mitsubishi, MUFG Bank, Itochu (con participación mayoritaria en el distribuidor de autos Ricardo Pérez en Panamá), Nippon Koei y Panasonic, con presencia en sectores como comercio, transporte, finanzas, electrónica, logística y entretenimiento.

Aerolínea japonesa ANA. Cortesía

Keidanren agrupa a más de 1,600 de las mayores empresas japonesas y a más de 150 asociaciones industriales y organizaciones sectoriales. Su participación en la reunión refuerza el interés del sector privado japonés en Panamá, donde más de 40 empresas de ese país ya mantienen operaciones.

Mulino destacó que Panamá está en una mejor posición para recibir nuevas inversiones y llamó a las empresas japonesas a conocer las oportunidades de negocios que ofrece el país.

El mandatario también celebró la reciente firma de un acuerdo entre las autoridades de aeronáutica civil de ambas naciones, que establece un marco para habilitar futuros vuelos comerciales directos entre Panamá y Tokio.

“Esto va a ser una confirmación del puente de encuentro en la integración logística entre ustedes y nosotros”, dijo el mandatario panameño, quien invitó a los empresarios japoneses a explorar lo que Panamá tiene que ofrecer.

El presidente José Raúl Mulino junto a varios de sus ministros durante la reunión con la delegación japonesa. Cortesía presidencia

Por su parte, Masayoshi señaló que Panamá cumple un papel estratégico en la cadena global de suministros y representa un punto clave para la seguridad económica de Japón, uno de los principales usuarios del Canal de Panamá. El empresario resaltó la estabilidad económica del país, sus incentivos fiscales y la disponibilidad de una mano de obra joven y calificada.

Masayoshi igualmente solicitó al presidente Mulino que considere la firma de un acuerdo de asociación económica entre ambas naciones, para reimpulsar y darle bases sólidas a la relación económica y bilateral.

También Masayoshi agradeció a Panamá haber aceptado la invitación para ir a Japón en septiembre del próximo año a participar del Yokohama Green Expo 2027, exposición que impulsa el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza.

El presidente Mulino indicó que Panamá también tiene interés en avanzar hacia un acuerdo de asociación económica con Japón y dio instrucciones a sus ministros para iniciar el proceso.

La agenda de la delegación continuará con reuniones con altos funcionarios del Gobierno Nacional en el Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.