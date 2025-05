Paro en la construcción paraliza hasta el 60% de las obras y deja pérdidas diarias de $90 millones

El presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Alejandro Ferrer Solís, advirtió que el paro “ilegal” impulsado por el sindicato del sector ya afecta entre el 50% y el 60% de las obras, con un impacto económico estimado de hasta 90 millones de dólares diarios para el país.

En entrevista con La Prensa, Ferrer llamó a garantizar el derecho de los trabajadores que sí desean continuar sus labores, quienes en estos momentos resultan intimidados por otros sindicalizados.

Sus declaraciones se dan a propósito de las protestas y piqueteos que realizan los trabajadores del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) por la Ley de la Caja del Seguro Social.

¿Cuál es la situación actual del paro en el sector de la construcción?

Estamos ante un paro ilegal decretado por el sindicato, con resultados dispares: algunas obras, como la Línea 3 del Metro, están completamente paralizadas, mientras que otras continúan operando con normalidad, especialmente en el interior del país. Lo más preocupante es que se está forzando a detener labores a trabajadores que desean continuar, lo que genera conflictos innecesarios en el terreno laboral.

Qué proyecciones tienen para el resto del año, si se supera este conflicto?

Esperamos que el sector construcción aporte alrededor de mil millones de dólares al PIB en 2025, pero esto solo será posible si la industria se mantiene activa. También es fundamental que se regularicen los pagos a contratistas y se mantenga el financiamiento. La deuda actual a contratistas es de aproximadamente 200 millones de dólares, una cifra que retrasa obras y pone en riesgo empleos.

¿Han existido acercamientos entre la Capac y el sindicato?

No. La relación entre la Cámara y el sindicato es de carácter estrictamente laboral. Las decisiones del sindicato se han tomado de manera autónoma, sin consulta previa. Sus actuales pretensiones no son viables desde el punto de vista empresarial, y las medidas contra nosotros no tienen sentido ni fundamento.