    Ministerio de Ambiente

    Parque marino Isla Bastimentos estará cerrado temporalmente por el mal tiempo

    Henry Cárdenas P.
    Para este fin de semana largo, por Fiestas Patrias, el parque Isla Bastimentos era una opción para turistas nacionales y extranjeros. Cortesía

    El Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso debido al mal tiempo que existe en esta región del país.

    MiAmbiente cierra por un año la Isla Escudo de Veraguas para proteger ecosistemas en peligro crítico

    Así lo informó este domingo 2 de noviembre el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), que indicó que la decisión se tomó para salvaguardar la seguridad de visitantes, guardaparques y comunidades cercanas.

    “Esta decisión responde a las condiciones climáticas adversas que se registran en la región y que podrían representar riesgos asociados a marejadas, fuertes vientos y lluvias intensas”, informó la entidad ambiental.

    Para este fin de semana largo, por Fiestas Patrias, el parque Isla Bastimentos era una opción para turistas nacionales y extranjeros.

    MiAmbiente recomendó, además de consultar las redes sociales de la entidad, mantenerse atentos a las directrices que emita el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) sobre las condiciones climáticas en Isla Bastimentos, y otros parques nacionales y áreas protegidas del país.

    Este sábado, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por lluvias por la incursión en la región de la onda tropical 37 de la temporada. De acuerdo con el pronóstico para la provincia de Bocas del Toro, se prevén constantes lluvias hasta el 5 de noviembre.

