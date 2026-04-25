Pasajes más caros y menos vuelos por crisis de combustible de aviación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El vicepresidente de IATA, Peter Cerdá, destaca que el aumento del precio del combustible de aviación está forzando a las aerolíneas a subir tarifas y reducir frecuencias, afectando la conectividad y operaciones en América Latina. En Europa y Asia varias aerolíneas han cancelado frecuencias para el verano.

La temporada alta de viajes en el mundo se acerca y enfrenta uno de los grandes retos luego de la pandemia, el aumento del combustible de aviación y la escasez de este insumo en algunos países de Europa.

A eso se sumará la alta demanda de pasajeros por el mundial de fútbol que se realizará entre México, Estados Unidos y Canadá.

Peter Cerdá, vicepresidente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), alertó en el foro Wings of Change Américas que se realizó en Chile, que el fuerte aumento de los precios del combustible, que antes oscilaban entre los 90 y 110 dólares por barril, ahora han alcanzado los 220 a 280 dólares.

Este incremento, que representa aproximadamente un tercio de los costos operativos de las aerolíneas, está teniendo un impacto directo en la rentabilidad del sector.

De acuerdo con Cerdá, las aerolíneas con márgenes netos proyectados del 4% ya no pueden absorber estos costos y, como resultado, se están viendo forzadas a aumentar las tarifas o incluso cancelar rutas.

El vicepresidente regional para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Peter Cerdá. EFE/ Rodrigo Sura

El monitoreo de precios semanal de la IATA detalla que el precio del combustible de aviación ha experimentado una caída significativa del 6.7% en la última semana, con un precio promedio global que alcanza los $184.63 por barril hasta el 17 de abril de 2026, sin embargo, sigue siendo alto en contraste con los precios en que estaba antes de estallar el conflicto en Medio Oriente, de entre $60 y $70 a inicios del año.

Evolución de los precios del combustible de aviación.

El descenso de la semana pasada fue una señal de alivio en un mercado altamente volátil que se ha visto afectado por las fluctuaciones globales. A pesar de esta disminución, la región de Europa sigue siendo la más cara, con precios del combustible denominado Jet Fuel o queroseno, que superan los $220 por barril. El impacto de estos precios se siente en la reducción de márgenes operativos para las aerolíneas, que ya luchan por mantener tarifas competitivas frente al aumento de los costos operativos.

Mientras que Asia y el Pacífico representan casi la mitad del consumo global, sus precios promedio son los más bajos, con $178.75 por barril. Por otro lado, América Latina sigue siendo la región con los precios más bajos, situándose en $110.18 por barril, lo que representa una ventaja competitiva frente a otras zonas del mundo. Sin embargo, la volatilidad de los precios sigue siendo un desafío para las aerolíneas, que se ven obligadas a adaptarse rápidamente a estos cambios.

¿Qué están haciendo las aerolíneas?

El efecto se siente en las decisiones de las aerolíneas, algunas han decidido elevar los precios de los tiquetes, cobrar por nuevos servicios, y en casos extremos reducir drásticamente un número importante de vuelos.

Air Transat, una de las principales aerolíneas de Canadá, anunció esta semana que suspenderá centenares de vuelos este año a Europa y el Caribe “en respuesta a la crisis sin precedentes del combustible de aviación y a la excepcional volatilidad de los mercados de la energía”.

Las otras dos grandes aerolíneas canadienses, Air Canada y WestJet, también anunciaron la suspensión de centenares de vuelos por la crisis del combustible de aviación causada por la guerra en Irán.

Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Cortesía Tocumen

Específicamente Air Canada, suspenderá seis rutas, entre ellas la planificada entre Montreal y Guadalajara (México), lo que supone un 1% de su capacidad, por el aumento de los precios del combustible aeronáutico, reseñó EFE.

La aerolínea estadounidense American Airlines rebajó sus previsiones de beneficios para 2026, United Airlines que también opera en Panamá, igualmente rebajó sus previsiones de negocio por el alza del precio del combustible. Además, reveló que los gastos en combustible crecieron en 340 millones de dólares respecto al primer trimestre del ejercicio anterior.

En Panamá Copa Airlines, aun no ha reportado los estados financieros del primer trimestre de 2026, sin embargo, el CEO de la aerolínea Pedro Heilbron, admitió a inicios de abril, que los precios del combustible se han duplicado a raíz del conflicto en Medio Oriente.

Presidente ejecutivo de Copa, Pedro Heilbron. EFE

Heilbron no adelantó cuáles medidas tomarán sobre el tema, pero sí afirmó que seguirán agregando frecuencias en las rutas claves por la alta demanda de pasajeros por el mundial de fútbol.

“Pensamos poder vuelos adicionales en algunas ciudades claves donde se jugarán partidos del mundial”, dijo a la vez que señaló que para Panamá se están elevando los vuelos a Nueva York y las frecuencias adicionales que se aprobaron a Toronto para atender a los fanáticos de la selección panameña.

En Europa el grupo de aerolíneas Lufthansa va a cancelar 20,000 vuelos de corta distancia hasta octubre para ahorrar combustible ante la escasez y su fuerte encarecimiento tras el estallido de la guerra en Irán.

Viajeros en la T4 del aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez, este lunes. EFE/ Rodrigo Jiménez

En España la mayoría de las aerolíneas como iberia, Air Europa, Ryanair y Vueling no esperan reducir vuelos por ahora.

En Asia puntualmente en Corea del Sur las aerolíneas de ese país han decidido que cobrarán en mayo el nivel más alto de recargos por combustible. Por su parte, en China, la Asociación de Transporte Aéreo de ese país afirmó que las rutas internacionales del país operarán con “normalidad” durante el próximo período festivo con motivo del 1 de mayo, pese al encarecimiento del combustible derivado de la guerra en Oriente Medio.