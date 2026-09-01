Pax Silica: Panamá será sede de un proyecto para cadenas de suministro tecnológico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto contempla logística, ciberseguridad, centros de datos y otros servicios alrededor del movimiento de productos tecnológicos.

Panamá será el punto de partida de un proyecto vinculado a Pax Silica, una iniciativa de Estados Unidos que busca trabajar con países socios para hacer más seguras y confiables las cadenas de suministro de tecnologías como la inteligencia artificial y los semiconductores.

De acuerdo con Melanie Carter, consejera económica adjunta de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, el país fue seleccionado por las ventajas que ya posee en materia de logística e infraestructura, entre las que mencionó los puertos en ambos océanos, los cables submarinos, los centros de datos, los servicios logísticos y el Canal de Panamá.

“Panamá ya sabe cómo mover mercancías. Ahora tiene la oportunidad de hacer más negocios alrededor de la tecnología”, señaló Carter.

Además, explicó que la propuesta busca que Panamá pueda aprovechar su posición como hub logístico para participar más en lo que denominó la “tecnología económica”.

Carter indicó que este proyecto no se limita al tránsito de mercancías por el país, pues se planea que las actividades que se desarrollen alrededor de esas cadenas de suministro, como logística, tecnología, ciberseguridad, análisis de datos, mantenimiento, centros de datos, servicios financieros y de seguros, también queden involucradas.

Melanie Carter, consejera económica adjunta de la Embajada de los Estados Unidos de América. Foto: Cortesía de los Estados Unidos de América.

“No estamos hablando solamente de empleos en un puerto. Estamos hablando de nuevos empleos y actividades que pueden crecer alrededor de la tecnología”, afirmó.

Sin embargo, fue clara al especificar que aún no se puede atribuir a Pax Silica una cantidad específica de empleos, ya que es una iniciativa nueva y todavía no es posible saber con precisión cuáles serán los negocios específicos que se desarrollarán.

En medio de un conversatorio realizado por la Embajada de Estados Unidos, la consejera adjunta señaló que el proyecto busca desarrollar un nuevo sistema para facilitar el movimiento de productos tecnológicos de alto valor, con el objetivo de que esos cargamentos puedan pasar por Panamá de una manera más segura, rápida y fácil de verificar, utilizando y conectándose con sistemas existentes relacionados con aduanas, puertos y transporte.

Durante la conversación, representantes de la Embajada compararon el concepto con un sistema de acceso rápido similar a los utilizados en aeropuertos, pero aplicado al movimiento de productos. Resaltaron que el enfoque estaría en la carga y no necesariamente en la empresa que la transporta.

Entre los productos que se mencionaron se encuentran semiconductores, elementos vinculados con la inteligencia artificial, productos importantes para el entorno tecnológico e incluso materias primas como el cobre.

Carter explicó que este sistema todavía no existe y deberá ser desarrollado como parte del proyecto en sí mismo.

Convocatoria de hasta $50 millones

La Embajada aclaró que el financiamiento relacionado con el proyecto puede alcanzar hasta $50 millones, que serán entregados directamente a la empresa o al consorcio encargado de desarrollar el proyecto.

Según lo explicado, Estados Unidos inició una convocatoria para recibir propuestas de empresas interesadas en desarrollar el sistema. Este periodo para aplicar cerró durante el pasado mes de agosto y las propuestas se encuentran en un proceso de evaluación por parte de un comité.

Señalaron que la empresa o grupo seleccionado deberá crear una solución o propuesta nueva, ya que, de acuerdo con los representantes de la Embajada, no existe en la actualidad un sistema con las características planteadas.

Si bien el financiamiento no será entregado al Gobierno de Panamá, Carter señaló que las autoridades panameñas participarán en el desarrollo del proyecto y en la definición de sus necesidades.

Entre los elementos mencionados durante la conversación estuvieron los procedimientos aduaneros, la trazabilidad de la carga y los ingresos asociados al movimiento de mercancías.

También se mencionó que el proyecto contempla capacitación para el Gobierno de Panamá relacionada con los procedimientos aduaneros.

Sobre los tiempos, Carter señaló que la selección de las propuestas podría tomar algunos meses, aunque el plazo de desarrollo del sistema dependerá de la propuesta finalmente escogida.

La posición de Estados Unidos

Carter explicó que, para Estados Unidos, Pax Silica también brinda una respuesta a la necesidad de contar con cadenas de suministro tecnológicas más seguras y confiables. Manifestó que la inteligencia artificial y los semiconductores son cada vez más importantes para la economía del país norteamericano.

Cuando se le consultó sobre China, reconoció que la competencia tecnológica entre ambos países “es una realidad” y sostuvo que China mantiene una influencia importante en las cadenas de suministro.

Añadió que los países que participan en Pax Silica tienen capacidades distintas: algunos cuentan con materias primas, otros fabrican semiconductores y, en el caso de Panamá, la ventaja identificada está principalmente en la logística, la conectividad y los servicios.