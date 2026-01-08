Peajes por 30 años más: el Estado extiende la concesión del Corredor Norte sin revelar la deuda pendiente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El cobro de peajes en el Corredor Norte continuará por lo menos por 32 años más, luego de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) firmara una adenda más (con esta ya son 12) al contrato de concesión acordado en 1994 para la operación, mantenimiento y explotación de esta autopista.

La adenda, firmada el 26 de noviembre de 2025 por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y Yessica Goti, en representación de ENA Norte, S.A., señala que la concesión estará vigente hasta el 15 de marzo de 2058 “o hasta que la concesionaria haya obtenido el monto total recuperable, lo que ocurra primero”. Sin embargo, el documento no especifica el monto exacto de recuperación que justificaría la prolongación del contrato.

La ampliación de la concesión ya fue refrendada por el contralor Anel Flores el 12 de diciembre de 2025 y promulgada en la Gaceta Oficial número 30437-C del 5 de enero de 2026.

ENA Norte, S.A. es una sociedad anónima controlada por el Estado, al igual que la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). El presidente de ambas sociedades es, precisamente, el ministro de Obras Públicas. Jessica Goti es la gerente general de ENA.

Ampliar la concesión hasta el año 2058 había sido acordada en una reunión de junta directa de ENA y de ENA Norte, celebrada el 28 de agosto de 2025. En dicha reunión se alegó la necesidad de “generar el espacio financiero para el refinanciamiento de la deuda vigente, asegurando el cumplimiento del servicio de esta”. También se invoca el desarrollo de nuevas inversiones, como la rehabilitación de la infraestructura actual, la construcción de nuevos accesos y una eventual ampliación de la autopista.

No se especifica ni el monto de la deuda actual ni el presupuesto requerido para las futuras inversiones.

La omisión del dato resulta clave, ya que el propio Estado ha reconocido en ocasiones anteriores que la prolongación de las concesiones responde a que no se logró recuperar el monto total recuperable (MTR) dentro del plazo originalmente pactado.

Bonos y deuda vigente

En octubre pasado, durante una comparecencia ante la Asamblea Nacional, la gerente Goti recordó que ENA Norte emitió bonos por $600 millones en el año 2012, con vencimiento en 2028. Detalló que, a septiembre de 2025, se habían pagado $438 millones, quedando un saldo pendiente de $162 millones.

Aunque los corredores han recaudado cientos de millones de dólares en peajes desde su inauguración, a finales de la década del 90, Goti explicó que la deuda sigue vigente porque esos ingresos no solo se destinan al servicio de la deuda, sino también a cubrir los costos de operación y mantenimiento.

Hasta noviembre pasado, los corredores Norte, Sur y Este habían generado ingresos por $162.3 millones, superando los $149.4 millones reportados en el mismo período del año anterior.

De ese monto, solo el Corredor Norte concentra los mayores ingresos del sistema, con $76.8 millones recaudados, impulsados por una mayor cantidad de accesos y salidas, así como por sus tarifas de peaje, que son más elevadas que en los otros dos.

Uno de los puntos más debatidos ha sido la promesa de gratuidad de los corredores, anunciada tras la adquisición estatal de las concesiones en 2010, en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Según Goti, esa posibilidad quedó descartada con la Ley 49 de 2016.

“Los peajes están cedidos como garantía de pago de las obligaciones financieras. Por lo tanto, no podemos ponerlos gratis ni disminuirlos”, afirmó la gerente, cuando compareció en la Asamblea, en octubre pasado. También enfatizó que la compra de los corredores, en el gobierno de Martinelli, se financió mediante emisiones de bonos, sin aportes directos del Tesoro.

En mayo de 2018, en el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), ya se había extendido la concesión del Corredor Sur por 30 años más, hasta 2048, bajo el argumento de que no se había cumplido —ni se estimaba cumplir— el monto total recuperable al término original del contrato, cifra que el banco aumentó a $306.7 millones en 2016.

Originalmente, se preveía que los corredores Sur y Norte (hasta su Fase II) pasarían al Estado en 2025 y 2028, respectivamente, escenarios que quedaron sin efecto con las extensiones aprobadas. En ese entonces se indicó que los ingresos por peajes se destinarían a financiar otros proyectos de infraestructura, entre ellos el cuarto puente sobre el Canal de Panamá.

Con la adenda 12, el cobro de peajes en el Corredor Norte queda asegurado por tres décadas más, alejando cualquier expectativa de gratuidad y sin que, hasta ahora, se haya transparentado el monto real que la concesionaria debe recuperar para justificar la prolongación del contrato.

En el gobierno de Martinelli, el Estado adquirió los corredores Norte y Sur por $650 millones y $420 millones a las empresas mexicanas Proyectos y Construcciones (Pycsa) e Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), respectivamente.

En ese entonces, Martinelli anunció que, una vez cancelada la deuda contraída para la compra de ambas vías, se podría circular gratis, sin pagar peajes.

¿A cuánto asciende exactamente el monto total recuperable que el Estado aún no ha logrado cubrir en el caso de los corredores y por qué esa cifra no fue incluida de manera expresa en la adenda? Son algunas de las preguntas que La Prensa envió a Andrade, a través de su equipo de relaciones públicas. Desde la institución se informó que el ministro se encontraba de gira en Chitré, para participar en la inauguración de una intersección y que posteriormente se ofrecería una respuesta.