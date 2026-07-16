PedidosYa tiene nuevo dueño: Delivery Hero vende por $14,800 millones la empresa a Uber

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La operación pondría bajo un mismo grupo empresarial a PedidosYa y Uber Eats en el mercado panameño y a nivel global. La adquisición, que será financiada con efectivo y nueva deuda, está sujeta a autorizaciones regulatorias y se espera que cierre en el segundo semestre de 2027.

En una transacción financiera de dos titanes de las plataformas de tecnología de entregas, se concretó la venta de la totalidad de las acciones de la compañía Delivery Hero, empresa alemana propietaria de PedidosYa, por parte de Uber Technologies que había lanzado esta semana una oferta pública de adquisición que finalmente fue aceptada.

La venta por $14,800 millones que abarca a más de 50 mercados, tendrá efectos directos sobre el mercado de entregas a domicilio en Panamá donde PedidosYa opera desde hace más de 6 años bajo el amparo de Delivery Hero que había a su vez adquirido a la plataforma local Appetito 24 fundada en 2017.

La compañía estadounidense Uber Technologies ofrecerá a la alemana €41.50 en efectivo por cada acción de Delivery Hero, es decir, el equivalente a $47.55 por acción. Al descontar las participaciones que Uber ya había adquirido, el valor pendiente de la transacción se sitúa en aproximadamente $13,700 millones.

Para Panamá, el principal efecto es que PedidosYa forma parte de los negocios que pasarían al control de Uber una vez se concrete todo el proceso en el segundo semestre de 2027.

La plataforma opera en el país con servicios de restaurantes, supermercados, farmacias, tiendas y PedidosYa Market, y tiene un aproximado de más del 80% de participación en el mercado de entregas a domicilio, mientras que Uber mantiene su propia actividad de reparto mediante Uber Eats.

Entre mediados de marzo y abril de este año, se registró un paro de motorizados de PedidosYa en rechazo a las políticas tarifarías de la empresa que redujo el pago por el servicio. La protesta se mantuvo por más de dos semanas, pero no se llegó a ningún acuerdo con la empresa. Las actividades se reanudaron progresivamente.

Uber Eats en Panamá llegó posterior al lanzamiento de la plataforma en septiembre de 2014.

De concretarse la compra, ambas plataformas quedarían vinculadas a un mismo grupo empresarial, lo que podría modificar la dinámica competitiva del mercado panameño para consumidores, comercios afiliados y repartidores.

Sin embargo, las compañías deberán continuar operando de manera independiente hasta que se cumplan las condiciones de cierre y se obtengan las autorizaciones correspondientes.

Dara Khosrowshahi, CEO de Uber dijo que el talentoso equipo de Delivery Hero ha construido un negocio extraordinario, con marcas locales muy apreciadas y una sólida presencia en algunos de los mercados de reparto de mayor crecimiento del mundo.

“Al integrar nuestras plataformas, Uber extenderá el servicio de entrega asequible y confiable a muchos millones de personas más en algunas de las economías más dinámicas del mundo, a la vez que creará más oportunidades para comerciantes y repartidores”, añadió Dara Khosrowshahi.

Por su parte, Niklas Östberg, CEO y cofundador de Delivery Hero, dijo que la transacción es una oportunidad para potenciar las fortalezas de Delivery Hero en el reparto local de comida y el comercio rápido, y para llevar la estrategia de aplicación diaria aún más lejos para los clientes.

“Agradezco a nuestro equipo por haber construido esta empresa durante más de 15 años y esperamos con ilusión este nuevo capítulo juntos”, dijo.

Paralelamente Delivery Hero firmó un acuerdo independiente con SSW Partners LP, una firma de inversión con sede en Nueva York que ha liderado inversiones transfronterizas junto con empresas globales.

SSW Partners adquirirá los negocios de Delivery Hero en un total de 14 mercados, donde Uber Eats y Delivery Hero compiten, sujeto a la finalización de la oferta pública de adquisición de Uber y otras condiciones habituales, por un importe aproximado de $1.600 millones de euros.

Motorizado de PedidosYa

PedidosYa en el caso de Chile y Ecuador sí será transferida al fondo estadounidense SSW Partners LP, mientras que las actividades de la plataforma en Panamá, Argentina, Perú, Uruguay, Costa Rica y otros países latinoamericanos formarían parte de los activos adquiridos por Uber.

Con la adquisición de Delivery Hero, Uber incorporará negocios en que generaron unos $42,000 millones en reservas brutas en 2025.

La plataforma combinada alcanzaría 99 mercados y contabilizaría reservas brutas proforma por $236,000 millones durante ese mismo año.

La estrategia busca ampliar la escala de Uber en el negocio de entregas, integrar marcas con posiciones locales consolidadas y aumentar el uso cruzado de sus servicios de movilidad, comida, supermercados y comercio rápido.

La compra será financiada con efectivo disponible y nueva deuda. Uber aseguró una línea de crédito puente por aproximadamente 14,000 millones de euros y prevé mantener su apalancamiento bruto por debajo de dos veces, respaldado por la generación de flujo de caja libre de la compañía.

Antes del anuncio, Uber controlaba directamente cerca del 24.77% de las acciones con derecho a voto de Delivery Hero y mantenía una exposición económica adicional de aproximadamente 11.74% mediante derivados. Prosus se comprometió a vender su participación, cercana al 17%, lo que elevaría el interés económico total de Uber a alrededor del 53%.

La oferta requiere la aceptación de por lo menos el 50% más una acción de Delivery Hero y está sujeta a autorizaciones financieras, de competencia y de control de fusiones. El cierre está previsto para el segundo semestre de 2027, por lo que el anuncio no implica cambios inmediatos para los usuarios, comercios o repartidores de PedidosYa en Panamá.