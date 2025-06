Pedro Heilbron de Copa Airlines: viajes a Estados Unidos se mantienen estables

Exclusivo Suscriptores

El mercado de Estados Unidos sigue siendo atractivo para los viajeros de América Latina y el Caribe, que transporta Copa Airlines desde varios destinos en conexión en Panamá, hacia 17 ciudades estadounidenses.

El presidente de Copa Airlines, Pedro Heilbron, quien asumirá desde el 1 de julio la presidencia de Copa Holdings, dijo que se mantienen monitoreando constantemente la demanda de pasajeros en todos los mercados, y hasta ahora no han percibido ningún impacto en los viajes hacia Estados Unidos.

Al ser abordado en el panel de CEOS de la aviación en el foro Wings of Change Américas, organizado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Heilbron, sostuvo que no han observado un impacto negativo en la demanda hacia Estados Unidos.

“Todavía no hemos visto un impacto significativo, quizá es por los mercados donde operamos y el tipo de pasajero que atendemos. Se que hay mercados que están impactados como México. Pero no cerramos los ojos a que eso no pueda suceder”.

Explicó que la red de rutas de Copa Airlines se enfoca en mercados menos expuestos a ciertas presiones internacionales, aunque están constantemente analizando el comportamiento del flujo de pasajeros.

Heilbron al igual que otros presidentes de aerolíneas como el de Avianca, reconocieron que existen distintos desafíos y riesgos para la aviación por lo que están atentos a los cambios que se producen en el continente.

Copa Airlines comenzó desde el 25 de junio a operar el destino número 17 a Estados Unidos, San Diego con cuatro frecuencias a la semana los lunes, miércoles, viernes y domingos.

Por su parte, Frederico Pedreira, Ceo de Avianca, expresó que Estados Unidos representa el 30% de la operación de esa aerolínea y perciben que el mercado no está tan fuerte como el año pasado, al contrario de la demanda del resto de países como los de Suramérica donde está creciendo la demanda.

“Estados Unidos representa el 30% de nuestra operación en términos de capacidad. Y, como mencionó Pedro, cuando se observa el comportamiento en Sudamérica y Centroamérica hasta la fecha, el desempeño ha sido positivo. Los resultados del primer semestre del año son favorables: hemos visto una demanda importante en México y también un buen comportamiento en rutas punto a punto en Centroamérica. Esto no significa que el mercado esté débil, pero sí notamos que el año pasado fue más fuerte. Lo estamos monitoreando de cerca, y uno de los factores que podría estar influyendo es el contexto político en Estados Unidos”, reconoció el Ceo de Avianca.

Para Latam Airlines Colombia, la situación en el país del norte, ha comenzado a afectar ligeramente algunos mercados. “Hemos visto una caída quizás natural que se iba a dar, pero no hemos visto ningún impacto realmente significativo. Desde Colombia iniciamos en junio una nueva frecuencia desde Bogotá a Orlando”, dijo Erika Zarante Bahamón, CEO de Latam Airlines para Colombia.

Precisó que en otro mercado como el Chile, Latam han percibido ciertos inconveniente por el ruido que ha causado el programa de exención de visas (Visa Weiver) que otorga Estados Unidos.

Algunos viajeros han sido rechazados incluso teniendo ya programados los vuelos, pero no es un tema generalizado.

Preocupación por regulaciones e impuestos

Peter Cerdá, vicepresidente de la IATA para las Américas y actual presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), destacó el crecimiento de la demanda de pasajeros en América Latina y el Caribe con más de 481 millones de pasajeros que viajaron en la región, un aumento de 7.8% en referencia al año 2023.

Sostuvo que hay varios retos que enfrenta la industria aérea, uno de ellos los bajos márgenes de ganancia y además el temor a nuevas regulaciones como impuestos que pueden encarecer el precio de los tiquetes de vuelo.

“El primer y más urgente desafío que enfrenta la aviación en la región es el impacto de los altos impuestos y cargos, especialmente en países del Caribe. En algunos casos, estos gravámenes pueden representar hasta el 40% del costo total de un boleto aéreo, lo que desincentiva los viajes y limita el acceso al transporte aéreo para una parte significativa de la población latinoamericana”, alertó Cerdá.