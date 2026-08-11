Pensiones CSS: qué debe hacer antes del 18 de agosto

¿Debo cambiarse de sistema de pensiones o puedo permanecer donde estoy? Todo depende de su situación y de los años que le falten para jubilarse. Conozca los escenarios.

El 18 de agosto de 2026 vence el plazo para que los cotizantes de la Caja de Seguro Social (CSS) que tienen derecho a elegir definan si permanecen en su actual sistema de pensiones o se trasladan al nuevo modelo establecido por la Ley 462 de 2025.

La fecha es especialmente relevante para quienes ya cotizaban antes de la reforma, porque la posibilidad de escoger depende del subsistema al que pertenecen y de los años que les faltan para jubilarse.

Tras la reforma, la CSS opera con tres regímenes de pensiones: el Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido, el Subsistema Mixto y el nuevo Sistema Único de Capitalización Solidaria.

Lo que debe hacer cada persona depende de cuándo comenzó a cotizar y del subsistema de pensiones al que pertenece. Estas son los principales supuestos, teniendo presente que el primer paso es registrarse en Mi Caja Digital.

Si comenzó a cotizar después de la reforma

Empecemos por lo más sencillo. Los trabajadores que comenzaron a cotizar después de la entrada en vigencia de la reforma (18 de marzo de 2025) no tienen que escoger entre sistemas.

Ingresan automáticamente al llamado Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria. Por tanto, para este grupo no existe una decisión que tomar antes del 18 de agosto.

Si ya cotizaba y está en el Subsistema Mixto

En este caso hay dos escenarios. Si al asegurado le faltan más de seis años para jubilarse cuando entró a regir la reforma será trasladado automáticamente al nuevo sistema, recordó César Herrera, director ejecutivo nacional de Finanzas de la CSS.

Este es el mensaje que le saldrá si está en el sistema mixto y le faltan más de siete años para jubilarse.

En estos casos, es importante que conozca cómo funcionará su futura pensión bajo el nuevo sistema y revise en Mi Retiro Seguro que sus cuotas y salarios estén correctamente registrados.

Hay un aspecto que el asegurado debe tener en cuenta al utilizar Mi Retiro Seguro: la herramienta permite conocer la proyección de pensión bajo el nuevo sistema, pero no muestra, a manera de comparación, cuánto recibiría mensualmente si permaneciera en el Subsistema Mixto que dejaría atrás.

Esto podría generar dudas. Si este es su caso, puede acudir directamente a una oficina de la CSS y solicitar el cálculo de su pensión antes de tomar una decisión.

El segundo escenario dentro del Subsistema Mixto se presenta cuando al asegurado le faltan menos de seis años para jubilarse. En este caso, sí puede decidir si permanece en el Subsistema Mixto o si se traslada al nuevo Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria.

La plataforma Mi Retiro Seguro le mostrará una recomendación basada en su información y en la proyección de su pensión. Sin embargo, esa recomendación no sustituye la decisión del asegurado cuando tiene derecho a escoger.

Para quienes se encuentran en este escenario, el 18 de agosto es la fecha límite para registrar su decisión.

Si pertenece al Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido

En este caso, el asegurado no está obligado a cambiarse.

Puede permanecer en el Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido. Si no toma ninguna decisión, permanece en su sistema actual.

Para estos cotizantes hay una variante importante, especialmente para quienes tienen salarios superiores a $2,500 y todavía les faltan varios años para jubilarse. Herrera explicó que estas personas deberían evaluar si el traslado al nuevo sistema puede resultarles más conveniente.

La razón está en los topes de pensión del beneficio definido. Estos pueden llegar hasta $2,500, dependiendo de los años de cuotas acumulados. Por eso, quienes actualmente ganan muy por encima de ese monto podrían tener la posibilidad de obtener una pensión mayor bajo el nuevo esquema de capitalización.

Sin embargo, esta no es una recomendación general. La proyección del nuevo sistema supone que el trabajador mantendrá determinados niveles de ingresos, por lo que perder el empleo o reducir su salario puede cambiar significativamente el resultado.

César Herrera, director de Finanzas de la CSS. LP\ Anel ASprilla

Herrera recomendó utilizar Mi Retiro Seguro para hacer distintos escenarios, incluso colocando el salario futuro en cero, y observar qué ocurriría con la proyección de la pensión si deja de percibir ingresos.

¿Qué pasa si no hago nada?

Esta es una de las principales dudas entre los asegurados.

Herrera explicó que no tomar una decisión no significa que todos serán trasladados al nuevo sistema.

En el caso del Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido, quien no seleccione ninguna opción permanece en ese régimen.

En el Subsistema Mixto, quienes tengan derecho a permanecer en él y no ejerzan una opción conservan esa condición. En cambio, quienes, de acuerdo con las condiciones que les correspondan, deban pasar automáticamente al nuevo sistema serán trasladados.

Por eso, la recomendación es primero identificar el escenario en el que se encuentra cada asegurado y luego revisar las opciones disponibles.

¿Puedo cambiar de opinión?

Sí. Herrera explicó que la plataforma Mi Retiro Seguro cuenta con un registro denominado “control de decisiones”.

Esto permite que el asegurado pueda modificar la opción seleccionada antes del vencimiento del plazo. La herramienta también permite descargar en PDF la decisión registrada para conservarla como constancia.

De acuerdo con la explicación ofrecida por Herrera, el asegurado puede modificar su decisión hasta el 18 de agosto. Esa es actualmente la fecha límite para tomar una decisión.

¿Qué pasa si dejo de cotizar?

Dejar de cotizar no significa perder el dinero que ya se ha acumulado.

Si una persona deja de aportar, por ejemplo, porque pierde su empleo formal, deja de ingresar nuevo dinero a su cuenta de ahorro, pero el saldo acumulado puede continuar generando intereses.

Bajo el nuevo sistema tampoco existe el mismo concepto de un número límite de cuotas para determinar si una persona puede jubilarse. La cuantía de la pensión estará relacionada con los recursos acumulados, por lo que un ahorro reducido puede traducirse en una pensión de menor monto.

Los trabajadores que dejan de tener un empleo formal pueden continuar realizando aportes mediante la afiliación voluntaria.

Según Herrera, el trámite para generar aportes a las pensiones se ha simplificado y puede iniciarse desde la página web de la CSS. El trabajador puede optar por cotizar únicamente para pensión o solicitar también cobertura de salud, de acuerdo con los requisitos establecidos.

En el caso de salud, los requisitos pueden variar dependiendo de cuánto tiempo haya pasado desde que la persona perdió su empleo. Herrera explicó que quienes hayan perdido recientemente su trabajo pueden tener la posibilidad de incorporarse a la cobertura de salud sin examen médico, mientras que quienes se afilian voluntariamente por primera vez deben cumplir con los requisitos médicos establecidos por la institución.