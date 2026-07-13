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    CIBERSEGURIDAD

    ¿Perdiste tu cuenta de WhatsApp? Estas son las técnicas que usan los delincuentes para robarla

    Getzalette Reyes
    ¿Perdiste tu cuenta de WhatsApp? Estas son las técnicas que usan los delincuentes para robarla
    DIJ alerta por aumento de robos de cuentas de WhatsApp. Foto/Pixabay

    Las autoridades panameñas alertaron sobre un incremento de los intentos de acceso no autorizado a cuentas de WhatsApp, una modalidad utilizada por delincuentes para cometer estafas, suplantar identidades y solicitar dinero a familiares y conocidos de las víctimas.

    El mayor Wladimir González, jefe de Ciberdelito de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), informó que durante los últimos meses han recibido múltiples reportes de personas que han perdido el control de sus cuentas.

    Falsos soportes técnicos y engaños para obtener códigos

    González explicó que los delincuentes utilizan distintas técnicas para apropiarse de manera indebida de las cuentas, entre ellas hacerse pasar por personal de soporte técnico de WhatsApp o por promotores de las empresas telefónicas que operan en Panamá.

    Según indicó, los ciberdelincuentes recurren a métodos de ingeniería social, mensajes falsos, enlaces fraudulentos y solicitudes de códigos de verificación para obtener acceso a las cuentas.

    Una vez toman el control, contactan a familiares, amigos o conocidos de la víctima para solicitar dinero o información confidencial, haciéndose pasar por el propietario de la cuenta.

    Recomendaciones para proteger una cuenta

    El jefe de Ciberdelito recomendó activar la verificación en dos pasos de WhatsApp, una medida de seguridad que añade una contraseña adicional para proteger la cuenta.

    Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades están:

    + Activar la verificación en dos pasos de WhatsApp.

    + Nunca compartir el código de verificación de seis dígitos recibido por SMS o llamada.

    + Evitar ingresar a enlaces de procedencia desconocida o descargar aplicaciones no oficiales.

    + Confirmar directamente con familiares o amigos cualquier solicitud de dinero recibida por WhatsApp.

    + Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones del dispositivo.

    + Reportar y bloquear números sospechosos.

    Denunciar ante las autoridades

    Las autoridades indicaron que, si una persona pierde el acceso a su cuenta o considera que fue víctima de una estafa o intento de hackeo, debe presentar una denuncia ante las instancias correspondientes para que se inicien las investigaciones.

    Getzalette Reyes

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