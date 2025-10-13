Personal de Cuarentena Agropecuaria inspecciona arbolitos de Navidad en Estados Unidos antes de su envío a Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Recientemente, personal técnico de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) visitó el estado de Oregón, Estados Unidos, con la finalidad de llevar a cabo inspecciones y muestreos directamente en el punto de preembarque de los arbolitos de Navidad que llegarán a Panamá.

En el marco de estas labores, se tomaron muestras de siete contenedores de arbolitos de Navidad que serán exportados a nuestro país.

La entidad informó que esta actividad tiene como propósito principal asegurar que los árboles cumplan con los requisitos fitosanitarios establecidos por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, evitando la necesidad de inspección y muestreo al llegar al puerto panameño.

De acuerdo con el MIDA, con este paso se garantiza que los arbolitos que ingresan al país se encuentren libres de plagas y cualquier tipo de contaminante, protegiendo el patrimonio fitozoosanitario nacional.

Para la temporada navideña de este año, se prevé la llegada a Panamá de un importante número de contenedores de árboles de Navidad, provenientes no solo de Estados Unidos, sino también de Canadá.

Se espera que estos contenedores arriben durante las primeras semanas de noviembre de 2025, dando inicio a la importación oficial de arbolitos naturales para la temporada festiva.