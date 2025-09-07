Personal marítimo refuerza conocimientos sobre accidentes, siniestros y transporte de gas natural licuado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con el apoyo de la Armada de Chile, personal de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) participó en jornadas para reforzar sus capacidades técnicas ante determinadas situaciones y procedimientos.

De acuerdo con la AMP, 76 funcionarios de las direcciones de Puertos, Marina Mercante y Gente de Mar reforzaron sus conocimientos sobre gas natural licuado en el transporte marítimo, certificación estatutaria de buques, gestión de residuos de buques y a la investigación de accidentes y siniestros marítimos.

Se informó que la capacitación combinó sesiones teóricas, ejercicios prácticos y análisis de casos reales, lo que permitió profundizar conocimientos en la inspección de naves bajo los lineamientos de la Organización Marítima Internacional (OMI) para la prevención de la contaminación marina.

Se detalló que se revisaron en detalle sus anexos, con énfasis en la gestión de hidrocarburos, sustancias nocivas, aguas sucias, basuras y emisiones atmosféricas.

En cuanto a la certificación, se enfatizó en los procedimientos para la emisión de certificados estatutarios conforme a los convenios y códigos internacionales.

Con respecto a la investigación de siniestros marítimos, se impartieron contenidos orientados a la aplicación de metodologías de investigación acordes con los estándares internacionales. Entre ellos: recolección de datos, clasificación de causas, entrevistas a testigos, elaboración de diagramas de influencia, análisis de factores humanos y organizacionales, y redacción de informes con conclusiones y recomendaciones técnicas.

La AMP recordó que la alianza con la Armada de Chile potencia las capacidades operativas, técnicas y regulatorias del personal marítimo panameño.